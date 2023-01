Giá vàng hôm nay 6.1.2023: 'Bốc hơi' 500.000 đồng sau một ngày

Sáng 6.1, giá vàng tại Eximbank được mua vào 66 triệu đồng/lượng và bán ra 67 triệu đồng, giảm 500.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng mua vàng miếng 66,1 triệu đồng/lượng và bán ra 66,9 triệu đồng, giảm 350.000 đồng sau một ngày. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được SJC giảm 250.000 đồng, đưa giá mua xuống 53,2 triệu đồng/lượng và bán ra 54,2 triệu đồng.

Giá vàng thế giới đi thụt lùi xuống 1.835,8 USD/ounce, giảm gần 25 USD sau một ngày. Quy đổi tương đương, vàng thế giới đang có giá 52,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn vàng miếng SJC 14,5 triệu đồng/lượng.

Hôm qua, báo cáo việc làm của ADP cho thấy khu vực tư nhân tại Mỹ tạo ra thêm 235.000 việc làm trong tháng 12.2022, cao hơn nhiều so với dự báo. Tiền lương cũng tăng mạnh hơn so với dự báo, một dấu hiệu khác cho thấy thị trường lao động vẫn nóng. Bên cạnh đó, trong hôm nay (6.1), nhà đầu tư sẽ xem xét báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 12.2022 để cập nhật dữ liệu về việc làm và tiền lương theo giờ. Các chuyên gia kinh tế dự báo Mỹ sẽ tạo ra thêm 200.000 việc làm trong tháng 12.2022, chậm hơn so với mức tăng trong tháng trước đó.





Số liệu việc làm cao hơn sẽ là tin xấu đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vì cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ. Cùng với mức tăng trưởng tiền lương, điều này có thể báo hiệu lạm phát cao hơn và Fed có thể sẽ tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ lâu hơn dự kiến.

Đồng USD cũng hồi phục từ mức thấp sau báo cáo việc làm nên gây ảnh hưởng tiêu cực lên giá vàng. Ông Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago (Mỹ), cho biết chỉ số USD mạnh hơn đang gây áp lực lên vàng. Đồng thời, nếu thị trường tiếp tục nhận được báo cáo với kết quả cao hơn kỳ vọng, có thể sẽ thấy một đợt giảm sâu hơn đối với vàng và bạc. Mốc 1.805 - 1.800 USD/ounce hiện là mức hỗ trợ chính của giá vàng...