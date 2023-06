Giá vàng hôm nay 6.6.2023: Mua vàng nhẫn lỗ ngay 1 triệu đồng vì sao?

Giá vàng miếng SJC sáng 6.6 tăng 100.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 66,55 triệu đồng, bán ra 67,15 triệu đồng; Eximbank mua vào 66,7 triệu đồng, bán ra 67,1 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng mua vào 66,5 triệu đồng, bán ra 66,95 triệu đồng…

Công ty SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 với giá 56,65 triệu đồng nhưng chiều bán ra lại lên 56,7 triệu đồng. Giá mua và bán vàng nhẫn chênh nhau lên đến 1,1 triệu đồng/lượng. Mức đắt đỏ của vàng trong nước ngày càng gia tăng, vàng miếng SJC cao hơn lên 11,4 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC cao hơn thế giới 11,4 triệu đồng/lượng T.XUÂN

Giá vàng thế giới ngày 6.6 tăng mạnh 15 USD/ounce, lên 1.960 USD/ounce. Thị trường vàng đã phục hồi mức giảm qua đêm và nhà đầu tư tìm đến kim loại quý khi hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ giảm hơn dự kiến vào tháng 5. Theo dữ liệu mới nhất từ Viện Quản lý cung ứng (ISM), chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ đã giảm xuống 50,3% trong tháng trước, giảm so với mức 51,9% của tháng 4 và giảm hơn con số dự báo 52,6%.

Chỉ số hoạt động kinh doanh giảm xuống 51,5%, giảm so với mức 52% của tháng 4. Đồng thời, chỉ số đơn đặt hàng mới giảm xuống 52,9%, giảm so với mức 56,1% trước đó. Thị trường lao động cũng mất đà vào tháng trước, với chỉ số việc làm rơi vào vùng 49,2%, giảm so với mức 50,8% của tháng 4. Báo cáo cũng ghi nhận áp lực lạm phát giảm. Chỉ số giá giảm xuống 56,2%, giảm so với mức 59,6% của tháng 4.

Các nhà phân tích cho rằng vàng đang có động lực mới khi dữ liệu kinh tế đáng thất vọng, nền kinh tế có hướng suy thoái có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải chấm dứt việc tăng lãi suất. Hơn 85% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào giữa tháng 6.