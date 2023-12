Giá vàng hôm nay 7.12.2023: SJC neo sát đỉnh lịch sử nhưng người mua lỗ 1,3 triệu

Sáng 7.12, giá vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank được mua vào 73,2 triệu đồng/lượng, bán ra 74,2 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với hôm qua. Ngược lại, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 100.000 đồng, đưa giá mua xuống 73,1 triệu đồng, bán ra 74,3 triệu đồng. Vàng nhẫn 4 số 9 cũng được SJC giảm 50.000 đồng khi mua vào 60,9 triệu đồng và bán ra 61,95 triệu đồng.

So với mức giá kỷ lục 74,4 triệu đồng đạt được vào đầu tuần, vàng miếng SJC dường như đi ngang. Tuy nhiên, người mua vàng miếng chỉ sau 3 ngày đã lỗ 1,3 triệu đồng mỗi lượng do chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn được SJC neo cao.

Giá vàng sáng 7.12 trong nước vẫn neo cao NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới nhích lên 2.027,7 USD/ounce, cộng thêm gần 8 USD so với hôm qua. Kim loại quý hồi phục nhẹ sau hai phiên lao dốc trước đó. So với mức cao nhất mọi thời đại là 2.135,40 USD/ounce vào phiên đầu tuần, đến nay giá vàng đã bốc hơi gần 110 USD do không chắc chắn về thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu giảm lãi suất.

Theo báo cáo từ ADP đưa ra hôm qua, số lao động tư nhân tại Mỹ đã tăng thêm 103.000 người trong tháng 11, thấp hơn kết quả trong tháng 10 là 106.000 và ước tính của Dow Jones là 128.000. Ngoài ra, mức tăng lương hàng năm đạt 5,6% - thấp nhất kể từ tháng 9.2021. Phần lớn tăng trưởng việc làm đến từ các ngành nghề liên quan đến dịch vụ. Trong khi đó, số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa giảm 14.000.

Trước đó vào ngày 5.12, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số cơ hội việc làm trong tháng 10 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3.2021. Dữ liệu việc làm thấp cho thấy việc chống lạm phát của Fed đã có kết quả. Tuy nhiên lại khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng về suy thoái kinh tế nếu chính sách tiền tệ vẫn thắt chặt quá lâu.

Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp được công bố vào hôm nay (7.12) và sau đó một ngày là số liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 11, tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp...