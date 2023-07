Giá vàng hôm nay 8.7.2023: Bật tăng trong ngày cuối tuần

Sáng 8.7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được giữ nguyên ở chiều mua vào là 66,45 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, SJC tăng chiều bán ra thêm 100.000 đồng, lên 67,15 triệu đồng. Điều này đưa chênh lệch mua bán vàng nhẫn tăng lên 700.000 đồng/lượng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được SJC tăng 200.000 đồng, đưa giá mua lên 55,2 triệu đồng và bán ra lên 56,2 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn SJC vẫn duy trì ở mức 1 triệu đồng, cao hơn mua bán vàng miếng cùng thương hiệu.

Giá vàng sáng 8.7 đồng loạt tăng NGỌC THẮNG

Giá vàng quốc tế phiên cuối tuần hồi phục, đạt 1.925,4 USD/ounce. So với hôm qua, giá vàng đã tăng gần 14 USD. Báo cáo việc làm tháng 6 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, nền kinh tế nước này đã tạo ra thêm 209.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn so với dự báo thêm 240.000 việc làm từ cuộc thăm dò của Dow Jones trước đó. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,6%, tương đương mức dự báo và giảm so với mức 3,7% của tháng 5.

Tuy nhiên ,các phần khác của báo cáo này, bao gồm số tiền lương cao hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thêm lý do để tiếp tục nâng lãi suất vào cuối tháng này. Thu nhập bình quân mỗi giờ tăng 0,4% trong tháng 6 và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, đồng USD đã giảm khoảng 0,9% sau báo cáo việc làm giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn. Theo ông Tai Wong - nhà đầu tư kim loại độc lập tại New York - vàng vẫn tăng ngay cả trước khi có báo cáo việc làm. Báo cáo này đã giúp những nhà đầu cơ giá lên nhẹ nhõm phần nào, ít nhất là trong ngắn hạn.

Ngược lại, các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall kết thúc tuần trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7.7 (rạng sáng 8.7 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 giảm 0,29% xuống 4.398,95 điểm; chỉ số Nasdaq Composite lùi 0,13% xuống 13.660,72 điểm và chỉ số Dow Jones mất 187,38 điểm, tương đương 0,55% xuống 33.734,88 điểm. Cả 3 chỉ số chứng khoán chính đều khép lại tuần qua với mức giảm như S&P 500 mất 1,16%, Nasdaq Composite mất 0,92%. Dow Jones rớt 1,96%.