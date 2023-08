Giá vàng hôm nay 8.8.2023: Ngày càng đắt đỏ

Giá vàng miếng SJC sáng 8.8 tăng 50.000 đồng mỗi lượng, Eximbank mua vào lên 66,75 triệu đồng, còn chiều bán ra lên 67,2 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm nhẹ giá vàng miếng 50.000 đồng mỗi lượng sau đà tăng hôm 7.8, chiều mua vào còn 66,75 triệu đồng/lượng, bán ra 67,35 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm tương ứng 50.000 đồng mỗi lượng, mua vào với giá 55,95 triệu đồng, chiều bán ra 56,95 - 57,05 triệu đồng. Trong 2 ngày gần đây, giá vàng trong nước có xu hướng tăng lên mức cao, trong khi kim loại quý trên thị trường quốc tế lại đi xuống. Điều này khiến vàng miếng SJC đắt hơn quốc tế lên 11,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn lên 1,4 triệu đồng/lượng.



Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 11,8 triệu đồng/lượng T.X

Giá vàng thế giới giảm 2 USD/ounce, xuống còn 1.934 USD/ounce. Kim loại quý đã không thể giữ được đà tăng trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 7.8) khi từ 1.934 USD/ounce lên 1.942 USD/ounce. Sự quay đầu nhanh chóng của vàng đã làm mất đi 12 USD mỗi ounce, xuống 1.930 USD trước khi hồi phục nhẹ. Các nhà đầu tư bán tháo vàng. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã bán ra 2,31 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ còn 903,69 tấn.

Nguyên nhân của việc các nhà đầu tư không nắm giữ vàng đến từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên 4,088%/năm. Đồng thời, một số nhận xét từ quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng khiến các nhà đầu tư bán vàng theo xu hướng kỹ thuật.

Bà Michelle Bowman - Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ nhu cầu tiềm ẩn về việc tăng thêm lãi suất để giảm lạm phát thành công xuống mục tiêu 2% của Fed. Dữ liệu gần đây cho thấy, xu hướng lạm phát chậm lại. Ngoài ra, các quan chức Fed như ông Raphael Bostic (Chủ tịch Fed Atlanta) và Austan Goolsbee (Chủ tịch Fed Chicago) đã phân tích dữ liệu việc làm gần đây và cho rằng, thị trường lao động đang được cải thiện, điều này có thể khiến Fed xem xét lại thời gian duy trì mức lãi suất cao hiện tại.

Các báo cáo lạm phát chính của Mỹ và Trung Quốc trong tuần này sẽ là điểm dữ liệu chính cho thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cho tháng 7 sẽ được công bố vào thứ năm. Dự kiến sẽ tăng một ít so với báo cáo tháng 6, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số PPI trong tháng 7 cũng được dự đoán sẽ tăng nhẹ so với tháng 6.