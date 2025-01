Giá vàng hôm nay 9.1.2025: Tăng nửa triệu đồng một lượng

Sáng 9.1, giá vàng miếng tăng thêm nửa triệu đồng một lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 84,5 triệu đồng, bán ra 86 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý khác cũng có giá giao dịch vàng miếng bằng với Công ty SJC.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 500.000 đồng, đưa giá mua vào lên 84,5 triệu đồng, bán ra 85,8 triệu đồng. Công ty PNJ tăng thêm 200.000 đồng khi mua vào 84,5 triệu đồng, bán ra 85,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng 200.000 đồng, mua vào lên 84,7 triệu đồng và bán ra lên 86 triệu đồng...

Giá vàng miếng SJC sáng 9.1 tăng thêm nửa triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới hồi phục trở lại lên 2.659,5 USD/ounce, tăng 12 USD so với hôm qua. Giá vàng tăng lên cao nhất gần 4 tuần sau khi báo cáo việc làm khu vực tư nhân yếu hơn dự kiến trong tháng 12. Cụ thể, báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy nền kinh tế Mỹ đã bổ sung thêm 122.000 việc làm trong lĩnh vực tư nhân vào tháng 12.2024, thấp hơn so với ước tính của các nhà kinh tế là tăng 140.000. Còn trong một báo cáo riêng của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 201.000 đơn trong tuần trước, thấp hơn so với dự báo 218.000 đơn. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể ít thận trọng hơn về việc nới lỏng lãi suất trong năm nay.

Ông Bart Melek, người đứng đầu phòng chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết trên CNBC rằng báo cáo bảng lương khu vực tư nhân yếu hơn đang góp phần thúc đẩy giá vàng. Bởi vì cuối cùng, số lượng việc làm thấp hơn cho thấy nền kinh tế yếu hơn nhiều người dự đoán. Ông cũng cho rằng yếu tố có tác động lớn hơn sẽ là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày mai (10.1). Nếu bất kỳ kết quả nào cao hơn đáng kể mức dự kiến sẽ tác động tiêu cực tới vàng...