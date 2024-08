Giá vàng hôm nay 9.8.2024: Vàng nhẫn tăng lên 77,5 triệu đồng

Sáng 9.8, giá vàng miếng SJC đứng yên. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá mua vào 76,5 triệu đồng/lượng và bán ra 78,5 triệu đồng. Các đơn vị kinh doanh khác cũng niêm yết giá mua bán vàng miếng như SJC.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng 250.000 đồng ở chiều mua vào, lên 75,95 triệu đồng và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra, lên 77,5 triệu đồng; Công ty PNJ tăng 200.000 đồng khi mua vàng nhẫn với giá 76,2 triệu đồng và bán ra lên 77,48 triệu đồng; Tập đoàn Doji tăng chiều mua vàng nhẫn 100.000 đồng, lên 76,15 triệu đồng và tăng thêm 250.000 đồng ở chiều bán ra, lên 77,5 triệu đồng…

Vàng nhẫn sáng 9.8 tăng lên 77,5 triệu đồng trong khi vàng miếng SJC đứng yên NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng trở lại lên trên ngưỡng 2.400 USD, chấm dứt 5 phiên giảm liên tiếp. Đầu ngày, kim loại quý đạt 2.422,6 USD/ounce, tăng 34 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 73,9 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 4,6 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn 3,6 triệu đồng.

Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ báo cáo số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước là 233.000 người, giảm 17.000 người so với tuần trước đó và thấp hơn so với dự báo 240.000 người từ Dow Jones. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới nhất thấp hơn so với dự báo đã giúp xoa dịu một số lo ngại gần đây về khả năng kinh tế suy thoái.

Trong khi đó, nhiều nhà phân tích cùng nhà đầu tư đang dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo xác suất 72% Fed sẽ hạ lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, tăng từ mức xác suất 70% vào ngày 5.8 và sau đó đợt hạ lãi suất bổ sung dự kiến vào tháng 12. Kỳ vọng hạ lãi suất là động lực chính đưa giá vàng tăng cao trở lại bên cạnh căng thẳng xung đột tại khu vực Trung Đông...