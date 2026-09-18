Giá vàng lao dốc, USD tăng

Vàng chịu áp lực, USD bật tăng

Giá kim loại quý trên thị trường thế giới giảm một mạch từ mức 4.360 USD/ounce xuống 4.235 USD sau quyết định về lãi suất của Mỹ tăng lên 3,75 - 4%/năm. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất USD.

Trong ngày 17.9, giá vàng hồi phục lại mức 4.328 USD/ounce, tăng 62 USD, tương đương 1,5% nhưng giá vàng trong nước lại biến động ngược chiều với thế giới. Vàng miếng SJC giảm giá mạnh 700.000 đồng/lượng vào đầu ngày và đứng bất động nguyên ngày, xuống còn 142,8 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 145,8 triệu đồng. Giá vàng nhẫn cũng giảm từ 300.000 - 700.000 đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng, mua vào 142,7 triệu đồng, bán ra 146,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 700.000 đồng, mua vào 142,8 triệu đồng, bán 1462, triệu đồng. Công ty SJC giảm 300.000 đồng, mua vào 142,8 triệu đồng, bán ra 145,8 triệu đồng... Mãi lực thị trường vàng trong nước ảm đạm khiến giá không biến động theo xu hướng tăng của thế giới. Với tình hình này, giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 9 triệu đồng/lượng thay vì 10 triệu đồng/lượng trước đó.

Giá vàng tăng giảm nhanh sau thông tin tăng lãi suất của Mỹ Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tương tự, giá bạc cũng bật tăng trở lại sau đà giảm mạnh trước đó. Giá bạc ngày 17.9 tăng 1,1 USD/ounce (tương đương 1,74%), lên 63,96 USD/ounce. Giá bạc trong nước tăng nhẹ 300.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng, có thời điểm xuyên thủng mức giá 60 triệu đồng một kg. Công ty Phú Quý mua vào 58,5 triệu đồng/kg, bán ra 60,3 triệu đồng, có thời điểm xuống đến 57,8 - 59,62 triệu đồng/kg. Mức mất giá của bạc trong ngày lên 1%, nâng mức giảm giá trong 3 tháng qua lên hơn 10%.

Một trong những nguyên nhân khiến giá vàng giảm mạnh đến từ giá USD thế giới tăng mạnh. Chỉ số USD-Index tăng 0,73 điểm, lên 100,3 điểm. Giá USD trong nước tăng nhẹ đầu ngày 17.9 nhưng sau đó điều chỉnh giảm trở lại. Vietcombank mua vào 25.770 - 25.800 đồng, bán ra 26.180 đồng; ACB mua vào 25.800 - 25.830 đồng, bán ra 26.190 đồng… Giá USD của các ngân hàng thương mại thấp hơn mức giá kịch trần cho phép 720 đồng/USD khi Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 6 đồng/USD, lên 25.632 đồng/USD. Đồng thời giá USD của ngân hàng thương mại thấp hơn giá mua của nhà điều hành lên đến gần 1.800 đồng/USD.

Trong khi đó, các ngoại tệ khác lại giảm. Tại Vietcombank, EUR giảm 250 đồng, mua vào 29.024 - 29.317 đồng, bán ra 30.555 đồng; bảng Anh giảm 290 đồng, còn 33.868 - 34.211 đồng chiều mua vào, bán ra 35.307 đồng; AUD giảm 90 đồng, mua vào 17.990 - 18.172 đồng, bán ra 18.754 đồng…

Nhiều nhân tố chi phối xu hướng giá vàng

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định việc giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi Mỹ công bố thông tin tăng lãi suất là phản ứng tức thời nhưng xu hướng này có kéo dài hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Cụ thể, Fed tăng lãi suất do lạm phát tại Mỹ ở mức cao 3,4%, trong khi con số mục tiêu đưa ra là ở mức 2%. Tuy nhiên, động thái của Fed liệu có giảm được lạm phát trong thời gian tới hay không là một vấn đề.

Giá USD trong ngân hàng tăng nhẹ rồi giảm Ảnh: Ngọc Thắng

"Nếu biện pháp này thực sự hiệu quả, khả năng Mỹ còn tăng lãi suất một lần nữa vào cuối năm. Điều này sẽ gây áp lực lên giá vàng. Trong trường hợp lãi suất tăng lần này vẫn không thể kiểm soát lạm phát, chưa đủ liều để kéo chỉ số lạm phát đi xuống, cộng thêm áp lực giảm lãi suất từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump thì vàng có thể sẽ tăng giá", ông Hiếu nói.

Ngoài ra, tình hình địa chính trị hiện nay vẫn đang hỗ trợ cho vàng tăng giá. Cụ thể, chiến sự xảy ra tại Trung Đông vẫn chưa ngã ngũ, vẫn "ăn miếng trả miếng"; câu chuyện tại eo biển Hormuz gần đây cũng khiến giá dầu tăng mạnh trở lại qua mức 100 USD/thùng, một số dự báo khả năng lên 110 USD/thùng. Giá dầu cao là yếu tố đe dọa lạm phát gia tăng, tạo thêm nhiều khó khăn cho thị trường thế giới. Vì thế, theo ông Hiếu, trong dài hạn, giá vàng sẽ tăng.

Phân tích về kỹ thuật, chuyên gia vàng Dương Anh Vũ chỉ ra quyết định tăng lãi suất của Mỹ khiến vàng giảm mạnh về 4.236 USD/ounce. Tuy nhiên, đây là bước kiểm tra vùng hỗ trợ 4.250 USD/ounce và không phải là tín hiệu mở rộng xu hướng giảm. Sau khi giảm về 4.236 USD/ounce, giá kim loại quý đã phục hồi trở lại đến 4.330 USD/ounce. Trong những ngày tới, ngưỡng kháng cự quan trọng sẽ ở vùng 4.380 USD/ounce. Nếu vượt ngưỡng này, giá vàng sẽ xác nhận trở lại hướng tăng. Ngược lại, nếu giảm từ ngưỡng 4.380 USD/ounce, giá vàng sẽ kiểm tra mức hỗ trợ tâm lý 4.200 USD/ounce. Riêng với giá bạc, ngưỡng kháng cự ở vùng 64,7 USD/ounce. Vượt ngưỡng này sẽ xác nhận xu hướng tăng; ngược lại, nếu giảm từ ngưỡng 64,7 USD/ounce, giá bạc sẽ trở về vùng 62,5 USD/ounce.

Áp lực lên lãi suất, tỷ giá Ông Đặng Phú - Trưởng phòng phân tích cơ bản, Trung tâm phân tích Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt - cho rằng Fed tăng lãi suất lên 3,75 - 4% là mức không quá cao so với mức 5,25% của giai đoạn tháng 3.2024. Tuy nhiên, với tình hình trong nước hiện tại, động thái này sẽ gây thêm áp lực lên lãi suất, tỷ giá và giá tài sản, nhất là mức lãi suất này của Fed được kỳ vọng sẽ giữ đến cuối năm hoặc thậm chí có thêm một đợt tăng 0,25% nữa nếu lạm phát của Mỹ không có xu hướng giảm. Fed tăng lãi suất không còn là câu chuyện cộng thêm 0,25% mà nó củng cố khả năng các ngân hàng trung ương lớn đang cùng bước vào chu kỳ thắt chặt đồng bộ, khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài có thể tiếp tục tăng, áp lực lên thị trường vốn lớn hơn. Tác động lớn nhất sẽ lên tỷ giá. Tỷ giá đã giảm nhiệt trong hơn 1 tháng qua nhờ các khoản vay USD lớn cùng với động lực từ FDI và thâm hụt thương mại co hẹp mạnh. Tuy nhiên với xu hướng lãi suất ở mức cao và còn có khả năng tăng từ đây tới cuối năm, các doanh nghiệp xuất khẩu FDI nhiều khả năng sẽ không giữ lại tiền trong nước mà sẽ rút về USD đặc biệt khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng sau khi Fed tăng lãi suất. Do đó, tỷ giá có thể chịu áp lực tăng lớn, lên lại mức 26.000 - 26.100 đồng/USD từ đây tới cuối năm.

Ông Huỳnh Trung Khánh - Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN - nhận định Mỹ tăng lãi suất USD nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ, kéo lạm phát về mức 2%. Việc Fed có tăng lãi suất nữa hay không vào cuối năm còn phụ thuộc vào những chỉ số kinh tế trong thời gian tới, nhất là lạm phát có giảm được hay không. Giá vàng thế giới thời gian gần đây dao động quanh mức 4.200 - 4.300 USD/ounce và khả năng tăng giá lên lại 4.500 USD/ounce không phải là không có.

"Quan sát thị trường những phiên gần đây có thể thấy giá vàng giảm trong phiên Mỹ thì qua phiên châu Á mở cửa hôm sau, sẽ tăng lại. Thị trường châu Á hiện vẫn đang mua vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) báo cáo đã mua vào 20 tấn vàng trong tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 10.2023 nên xu hướng tăng là có", ông Khánh dự báo.