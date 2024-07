Giá vàng miếng SJC thay đổi lớn

Lệch pha giữa trong và ngoài nước

Phiên cuối tuần qua, giá mua vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 78 triệu đồng, trong khi chiều bán ra giữ nguyên ở mức 80 triệu đồng. Điều này dẫn đến chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tăng lên 2 triệu đồng/lượng thay vì 1 - 1,5 triệu đồng/lượng trước đó. Trong khi đó, các đơn vị khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ… giữ giá mua ở mức 78,5 triệu đồng, bán ra 80 triệu đồng.

A1.jpgGiá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên hơn 6 triệu đồng/lượng Ngọc Thắng

Sau 6 tuần đứng bất động ở mức giá gần 77 triệu đồng/lượng, giá bán vàng miếng SJC tăng vọt 3 triệu đồng, lên 80 triệu đồng. Nguyên nhân đến từ việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh giá bán vàng tăng lên 79 triệu đồng/lượng khiến các đơn vị kinh doanh tăng giá lên 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Việc điều chỉnh giá của nhà điều hành đến từ giá kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng mạnh 150 USD/ounce, đạt mức giá kỷ lục 2.482 USD/ounce. Thế nhưng giá trong nước vừa tăng lên thì giá kim loại quý quốc tế lại không ngừng đi xuống, đã giảm 80 USD/ounce từ mức đỉnh, xuống còn 2.400 USD/ounce. Điều này khiến mức đắt đỏ của vàng miếng SJC so với giá thế giới tăng vọt lên 6,2 triệu đồng/lượng.

Biến động vàng ngày 22.7: Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 6 triệu đồng/lượng

Không những vậy, vàng miếng SJC từ mức rẻ hơn vàng nhẫn, nay quay lại cao hơn 2,8 triệu đồng/lượng. Cùng chất liệu vàng 4 số 9, giá mua vàng nhẫn của các đơn vị kinh doanh như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, SJC, PNJ… ở mức 75,7 - 75,9 triệu đồng/lượng, bán ra từ 77,1 - 77,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn đã giảm từ 500.000 - 700.000 đồng mỗi lượng từ mức cao nhất trong tuần qua. Dù vậy, tốc độ giảm vẫn không theo kịp đà đi xuống của kim loại quý quốc tế dẫn đến giá vàng nhẫn cao hơn thế giới lên 3,4 triệu đồng/lượng.

NHNN là đơn vị khống chế về khối lượng, thời gian, giá nhưng cũng nên tạo nguyên liệu sản xuất cho thị trường nữ trang đang bất động hiện nay. Đối với vàng miếng SJC, vẫn phải chờ sửa Nghị định 24. Trong thời gian chưa sửa, các giao dịch vàng miếng SJC phải đúng nơi quy định, trường hợp mua bán "chui", không đúng nơi quy định sẽ xử phạt nặng. PGS-TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính)

Trước đó, giá vàng miếng SJC có thời điểm cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng. Để giảm mức chênh lệch này, từ ngày 22.4, NHNN đã thực hiện 9 phiên đấu thầu vàng miếng SJC, trong đó có 6 phiên đấu thầu thành công đưa 48.000 lượng vàng ra thị trường. Đến cuối tháng 5, nhà điều hành tuyên bố dừng đấu thầu vàng, triển khai phương án bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC hằng ngày, các đơn vị này được bán cao hơn 1 triệu đồng/lượng. Phương thức này được thực hiện từ ngày 3.6 đến nay. Để thu hẹp giá trong và ngoài nước, NHNN liên tục giảm giá vàng bán ra vào những ngày đầu nhưng từ ngày 6.6 - 17.7 thì duy trì mức giá không đổi ở 75,98 triệu đồng/lượng. Nhờ đó, giá vàng miếng SJC đã thu hẹp khoảng cách với vàng thế giới, còn chưa tới 1 triệu đồng/lượng. Đến ngày 18.7, NHNN tăng sốc giá bán lên 79 triệu đồng/lượng thì khoảng cách này được kéo lên 6 triệu đồng như nói trên.

Giá biến động không theo cung - cầu

TS Nguyễn Trí Hiếu (chuyên gia tài chính) nhận xét: Biện pháp can thiệp từ NHNN đã không thể theo kịp sự biến động giá vàng trên thị trường quốc tế. Trong tuần qua, giá vàng thế giới tăng giảm trong biên độ rất rộng, có lúc lên 2.482 USD/ounce nhưng sau đó lao dốc xuống lại mức 2.400 USD/ounce. Trong thời gian tới dự báo sẽ tiếp tục có những biến động từ những thông tin như bầu cử Tổng thống Mỹ, biến động địa chính trị ở các nước, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ khi giảm lãi suất USD… Do đó, nếu xác định giá vàng trong nước cao hơn thế giới từ 3 - 5 triệu đồng/lượng thì biện pháp can thiệp như vừa qua sẽ "hụt hơi" với những cú đảo chiều tăng giảm mạnh của giá kim loại quý trên thị trường quốc tế. Giá vàng trong nước đứng yên nhưng giá thế giới biến động sẽ dẫn đến mức chênh lệch này gia tăng.

Ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng để can thiệp thị trường, ngoài giá ra NHNN còn phải cung ứng nguồn vàng. Thế nhưng thời gian qua, dù NHNN đưa ra mức giá hợp lý hơn nhưng khách hàng vẫn khó mua. "Để vàng trong nước biến động theo thế giới, cần để giá theo cung - cầu trên thị trường. Với vai trò là nhà điều tiết cuối cùng trên thị trường, NHNN cần phải tăng cung vàng. Thế nhưng về lâu dài, NHNN cần rút vai trò là nhà nhập khẩu vàng, giao cho các ngân hàng, doanh nghiệp, lúc này giá cả trên thị trường sẽ do cung - cầu quyết định", ông Hiếu đề xuất và nói thêm NHNN có thể giao hạn mức nhập vàng hằng năm cho các đơn vị được tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các đơn vị sẽ tự tính toán thời điểm nhập vàng, nguồn ngoại tệ nhập vàng. Ngoài ra, cần tính đến các giải pháp để khơi thông nguồn vàng trong dân. "Với tình trạng mua vàng quá gian nan thì liệu rằng những người đang nắm giữ vàng có mang ra bán?. Chỉ khi thị trường mua bán, giao dịch bình thường thì lượng vàng này sẽ lưu thông, còn không thì nó cũng nằm bất động", ông Hiếu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) nhận xét: "Sau các biện pháp bình ổn thị trường trong mấy tháng qua, đã đến lúc để giá biến động theo thị trường, có lên có xuống theo cung cầu". Theo ông Thịnh, trong nhiều tuần qua, giá vàng trong nước biến động không theo kịp giá thế giới, vì vậy, việc NHNN tăng giá vàng lên cũng là điều hiển nhiên. Bởi giá vàng miếng SJC thấp hơn quốc tế

1 triệu đồng/lượng thì việc nhập vàng, vận chuyển, sản xuất… sẽ lỗ. Khi vàng thế giới đảo chiều giảm sâu, có thể dẫn đến giá trong nước giảm theo nhưng sẽ cần độ trễ. "Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng quy định NHNN có thể chỉ định doanh nghiệp, ngân hàng được phép nhập vàng để sản xuất vàng nữ trang. NHNN là đơn vị khống chế về khối lượng, thời gian, giá nhưng cũng nên tạo nguyên liệu sản xuất cho thị trường nữ trang đang bất động hiện nay. Đối với vàng miếng SJC, vẫn phải chờ sửa Nghị định 24. Trong thời gian chưa sửa, các giao dịch vàng miếng SJC phải đúng nơi quy định, trường hợp mua bán "chui", không đúng nơi quy định sẽ xử phạt nặng", ông Thịnh cảnh báo.