Giá vàng nhẫn lập kỷ lục

Hy hữu giá mua vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC

Hôm qua 23.9, giá vàng nhẫn 4 số 9 đã tăng vượt qua mức giá 81 triệu đồng/lượng, lên kỷ lục 81,2 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 800.000 - 900.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn, giá mua vào lên 79,5 triệu đồng, bán ra 80,8 - 80,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji liên tục thay đổi giá vàng nhẫn theo xu hướng tăng lên, nâng tổng mức tăng 650.000 đồng/lượng trong ngày, giá mua vào lên 80,1 triệu đồng, bán ra 81,2 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý cũng tăng mỗi lượng vàng nhẫn thêm 650.000 đồng, lên 80,1 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 81,2 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng giá mua vào lên 79,98 triệu đồng, bán ra 81,08 triệu đồng/lượng… Tính chung cả tuần qua, giá vàng nhẫn đã tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Với mức tăng này, thị trường đã xảy ra điều hy hữu, giá mua vàng nhẫn "vượt mặt" vàng miếng SJC đến 100.000 đồng/lượng. Không những vậy, chênh lệch giá bán vàng nhẫn chỉ còn cách vàng miếng SJC từ 800.000 - 1,2 triệu đồng mỗi lượng. So với đầu năm, giá vàng nhẫn tăng 17,8 triệu đồng/lượng, tương ứng hơn 28%.

Trong khi đó, vàng miếng SJC chỉ tăng 11 triệu đồng, tương ứng mức tăng 15,5%. Các đơn vị kinh doanh vàng giữ giá mua vàng miếng SJC ở mức 80 triệu đồng, bán ra 82 triệu đồng. Vàng miếng SJC đứng bất động dù kim loại quý trên thị trường quốc tế liên tục lập các mức kỷ lục mới. Đại diện Công ty SJC cho biết chính vì giá vàng miếng SJC không thay đổi mấy ngày nay trước sự biến động mạnh của vàng quốc tế nên lực mua vàng miếng SJC tăng trở lại.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 đã tăng vượt qua mức 81 triệu đồng/lượng, lên kỷ lục 81,2 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng quốc tế sáng 23.9 sau khi giảm nhẹ đã tăng mạnh 13 USD/ounce, lập kỷ lục mới ở mức giá 2.632 USD/ounce. Đến chiều cùng ngày, vàng giảm nhẹ về lại mức 2.622 USD/ounce. Giá vàng quốc tế đang được sự hỗ trợ mạnh từ thông tin giảm lãi suất của Mỹ. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa qua đã giảm lãi suất USD 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 4,75 - 5%/năm. Mức lãi suất vào cuối năm dự kiến còn tiếp tục giảm. Lãi suất giảm khiến đô la Mỹ trên thị trường yếu đi, là cơ hội cho vàng tăng giá.

Xu hướng tăng chậm dần

Theo ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia thị trường tài chính, thị trường tài chính nói chung trong cuối tuần qua đều tăng mạnh do tâm lý nhà đầu tư quá hào hứng sau khi Fed mạnh tay cắt giảm lãi suất cao hơn mức dự báo 0,25 điểm phần trăm trước đó. Cả giá vàng, chứng khoán hay thậm chí tiền số cũng bật lên cao. Không kể hai năm 2019 - 2020, Fed giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ người dân và nền kinh tế thì đã rất lâu rồi cơ quan này mới giảm lãi suất ở mức 0,5 điểm phần trăm (lần cuối là trong năm 2008 sau khủng hoảng kinh tế từ năm 2007). Điều bất ngờ đó đã khiến tâm lý các nhà đầu tư hưng phấn; và thay vì bán ra khi có tin chính thức theo thông thường thì xuất hiện thêm một số người tham gia mua vào.

"Thế nhưng đà tăng này cũng không kéo dài và đã chậm lại, tương tự thị trường chứng khoán Mỹ đã lập đỉnh sau khi Fed công bố giảm lãi suất nhưng nay cũng giảm trở lại", ông Khánh nhận xét và dự báo, giá vàng trong ngắn hạn vẫn còn tăng và có thể chạm đến mức 2.700 USD/ounce vì khoảng cách không còn quá xa. Tuy nhiên đà tăng sẽ chậm dần và sau đó sẽ duy trì đi ngang là chính. Để có thể tăng cao hơn nữa, thị trường cần có nhiều thông tin mạnh hơn, mang tính bất ngờ. Trong khi đó, dù Fed có tiếp tục giảm lãi suất nữa thì đa số sẽ chỉ ở mức 0,25 điểm phần trăm, nằm trong dự kiến mà cơ quan này đã đưa ra.

Trong khi đó, lãi suất quỹ liên bang tại Mỹ dù bắt đầu giảm nhưng vẫn còn cách xa lãi suất trung tính vốn được duy trì khá lâu trước đây là 2,5 - 3% và Fed dự kiến đến năm 2026 mới có thể đưa lãi suất trở về mức này. Bên cạnh đó, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng có thể gây tác động đến thị trường tài chính nói chung hay giá vàng nói riêng nhưng cũng không phải quá bất ngờ. Nhiều tổ chức, nhà đầu tư đã xây dựng hai kịch bản nếu một trong hai ứng cử viên hiện tại chiến thắng, nên hoàn toàn không có yếu tố thứ ba nào khác.

Giá vàng miếng SJC bất động ở mức 82 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Phan Dũng Khánh tiếp tục giữ quan điểm hiện tại không nên đầu tư vào vàng vì tỷ suất lợi nhuận không cao do khó tăng mạnh. Nếu tính trong vòng 1 tháng, giá vàng thế giới liên tiếp lập kỷ lục nhưng tỷ suất lợi nhuận cũng chỉ khoảng 5% - là mức không cao nếu so với biến động của nhiều cổ phiếu trong cùng thời gian. Riêng tại VN, giá vàng nhẫn cũng đã tăng cao theo đà đi lên của thế giới giúp người mua có lãi. Ví dụ, trong vòng 1 tháng qua, dù vàng nhẫn tăng 2,4 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 3% nhưng người mua thật sự chỉ có lãi 1,1 triệu đồng/lượng (do chênh lệch giá mua - bán), tương ứng lãi 1,4%. Rõ ràng đây là tỷ suất lợi nhuận không cao, không quá hấp dẫn nếu so với đầu tư chứng khoán. Đó là chưa kể mua vàng ở đỉnh giá thì rủi ro giá giảm hay biến động của thị trường VN cũng không theo kịp giá thế giới hoặc đôi khi diễn biến ngược…

Đồng quan điểm, chuyên gia vàng Dương Anh Vũ dự báo, sau mức tăng giá khá mạnh của vàng, khả năng giá vàng sẽ điều chỉnh giảm về dưới 2.600 USD/ounce, có thể chạm mức 2.585 USD. Sau đó dao động quanh mức 2.600 USD/ounce trong 2 tuần tiếp theo để chờ Mỹ công bố bảng lương phi nông nghiệp, đây là thông tin khá quan trọng cho chính sách tiền tệ của Mỹ trong bước tiếp theo. Việc Fed giảm lãi suất vừa qua chỉ mới là bắt đầu, lãi suất USD còn tiếp tục giảm vào cuối năm nên chưa thể nói xu hướng tăng giá của vàng đã dừng lại. Trước khi có mức giá tăng tiếp (có thể lên 2.750 USD/ounce), vàng sẽ phải điều chỉnh giá trước đó rồi mới có thể đi lên được.

"Nếu bảng lương phi nông nghiệp mang tính tiêu cực, số việc làm mới thấp hơn dự báo, chứng tỏ kinh tế Mỹ hạ nhiệt. Điều này mở đường cho vàng tăng giá khi Fed sẽ giảm lãi suất, dự kiến điều chỉnh trong cuộc họp của Fed vào tháng 12", ông Vũ phân tích và cho rằng nếu giá vàng thế giới đạt mức giá 2.750 USD/ounce, giá vàng nhẫn trong nước có thể vượt qua mức 82 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng có biên độ từ 82 - 84 triệu đồng/lượng. Khi giá vàng thế giới điều chỉnh, đây là thời điểm có thể mua vào.