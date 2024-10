Giá vàng nhẫn lập kỷ lục 89 triệu đồng, giá mua cao hơn vàng miếng

Chiều nay (23.10), trong khi vàng miếng SJC vẫn đứng yên thì giá vàng nhẫn 4 số 9 tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục cũ và lập đỉnh mới ở mức 89 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Tập đoàn Doji mua vào với mức 88 triệu đồng và bán ra 89 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng so với ngày hôm trước. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng, đưa giá mua lên 87,9 triệu đồng và bán ra 89 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng khi mua vào 87,48 triệu đồng, bán ra 88,98 triệu đồng…

Vàng nhẫn 4 số 9 lập kỷ lục mới lên 89 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Đáng chú ý, giá bán ra của vàng nhẫn ngang bằng giá vàng miếng DJC nhưng giá mua vàng nhẫn của các doanh nghiệp trên cao hơn giá mua vàng miếng SJC từ 900.000 đồng - 1 triệu đồng/lượng. Điều này có nghĩa nếu khách hàng mua vàng nhẫn và bán lại sẽ lỗ ít hơn vàng miếng 1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã lập kỷ lục mới khi đang giao dịch ở mức 2.757 USD/ounce, tăng 15 USD so với sáng đầu ngày. Theo Reuters, những bất ổn trong cuộc bầu cử Mỹ và xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, kết hợp với kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ và các ngân hàng trung ương hơn nữa là nguyên nhân đẩy giá vàng tăng thẳng đứng. Ông Peter A. Grant, phó chủ tịch và chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định căng thẳng địa chính trị vẫn là động lực chính của thị trường vàng. Còn hai tuần nữa là đến cuộc bầu cử Mỹ, cuộc đua dường như vẫn đang rất căng thẳng, và do đó, sự bất ổn chính trị khá lớn cũng đang thúc đẩy sự quan tâm đến tài sản trú ẩn an toàn như vàng...