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Kinh tế

Giá vàng 'rung lắc' liên tục, bạc tăng hơn 2 triệu/kg

Đan Thanh
Đan Thanh

Chiều nay 21.7, chưa tới 15 giờ, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tới 3 lần với 1 nhịp tăng và 2 nhịp giảm; trong khi đó, giá bạc bật tăng đáng kể.

Từ khi mở cửa thị trường tới hơn 15 giờ hôm nay 21.7, giá vàng miếng SJC được chỉnh giá 5 lần (1 nhịp đi ngang, 2 nhịp tăng liên tiếp và 2 nhịp giảm liên tiếp).

Giá vàng 'rung lắc' liên tục, bạc tăng hơn 2 triệu/kg- Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay bật tăng đáng kể so với chốt ngày 20.7

ẢNH: ĐAN THANH

Tại nhịp chỉnh giá gần nhất lúc 14 giờ 45, mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở 143,4 - 146,4 triệu đồng (mua - bán), tăng 400.000 đồng so với chốt ngày 20.7.

Lúc tăng giá mạnh nhất trong ngày, giá mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 1,6 triệu đồng so với chốt ngày hôm qua.

Sát 15 giờ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng lần lượt như sau: 142,5 - 146 triệu đồng; 142,7 - 146,7 triệu đồng; 143,4 - 146,4 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới hơn 16 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay ghi nhận tăng đáng kể so với chốt ngày 20.7. Giá bán ra duy trì từ khi mở cửa tới hết buổi sáng quanh mức 59 - 60 triệu đồng/kg, song tới chiều nay đã vượt 61 triệu đồng/kg.

Khoảng hơn 15 giờ, các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải... bán ra mỗi kg bạc dao động từ 61,3 - 61,4 triệu đồng, tăng khoảng 1,9 - 2,1 triệu đồng, tùy thương hiệu.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 15 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.070,2 USD/ounce, tăng 63,7 USD (tương đương 1,58%); giá bạc giao ngay là 58,95 USD/ounce, tăng 2,7 USD (tương đương 4,73%) so với giá đóng cửa phiên trước.

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