Giá vàng SJC tăng vọt lên trên 106 triệu đồng

Sau khi tăng 700.000 đồng vào đầu ngày 12.4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục cộng thêm 300.000 đồng, đưa giá vàng miếng mua vào lên 102,7 triệu đồng/lượng, bán ra lên 106,2 triệu đồng. Tổng cộng trong buổi sáng, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 1 triệu đồng. Đáng chú ý, SJC bán ra vàng miếng cao hơn mua vào 3,5 triệu đồng/lượng thay vì chỉ 3 triệu đồng của những ngày trước.

Giá vàng tiếp tục tăng trong sáng 12.4 vượt 106 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được giữ nguyên chiều mua như đầu ngày là 101,4 triệu đồng/lượng nhưng tăng thêm 200.000 đồng ở chiều bán ra, lên 104,9 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại SJC cũng lên cao 3,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng thêm 200.000 đồng so với đầu ngày khi mua vàng nhẫn lên 101 triệu đồng, bán ra tăng 400.000 đồng lên 104,7 triệu đồng. Hiện Bảo Tín Minh Châu có giá mua vàng nhẫn 101,5 triệu đồng, bán ra 105 triệu đồng là mức cao nhất trên thị trường...

Giá vàng thế giới đứng yên tại 3.236 USD/ounce do nghỉ giao dịch cuối tuần. Phát biểu trên CNBC, ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, cho biết vàng rõ ràng đang được xem là tài sản trú ẩn an toàn ưa chuộng trong một thế giới bị đảo lộn bởi chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Đồng USD mất giá và trái phiếu chính phủ Mỹ đang bị bán tháo mạnh do niềm tin vào Mỹ như một đối tác thương mại đáng tin cậy đã giảm sút. Giá sản xuất hàng tháng của Mỹ bất ngờ giảm 0,4% trong tháng 3, nhưng thuế nhập khẩu dự kiến sẽ kéo lạm phát của nước này tăng cao trong những tháng tới.

Một số nhà phân tích cũng cho rằng có thể một đợt điều chỉnh nhỏ đối với vàng sẽ diễn ra nhưng không phải điều gì bất ngờ trong xu hướng tiếp theo vẫn là đi lên. Hiện các nhà đầu tư dự báo rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất vào tháng 6 và sẽ có thêm nhiều đợt giảm lãi suất tổng cộng khoảng 90 điểm cơ bản (tương ứng 0,9%) trước cuối năm 2025.