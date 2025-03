Giá vàng tăng cao chưa từng có, cảnh báo vàng giả

Lần đầu tiên giá vàng vượt 94 triệu đồng/lượng

Suốt từ năm 2024 tới nay, giá vàng liên tục biến động theo chiều hướng tăng là chủ đạo. Gần đây, các tuyên bố về chính sách thuế của Mỹ dẫn đến lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn. Cùng với đó, các ngân hàng T.Ư tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ tài sản trước biến động tiền tệ.

Hôm nay 12.3, giá vàng lần đầu tiên tăng lên mức trên 94 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Từ đầu tháng 3 tới nay, giá vàng trong nước có tăng, giảm đan xen theo diễn biến của giá vàng thế giới, tuy nhiên về cơ bản giá vẫn luôn neo ở mức cao. Đáng chú ý, nhiều thời điểm giá vàng nhẫn "vượt mặt" giá vàng miếng SJC.

Ngày 12.3, giá vàng liên tục được điều chỉnh tăng nhiều lần trong ngày. Chiều nay, giá vàng nhẫn và vàng miếng lần đầu tiên ghi nhận vượt 94 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào và bán ra với vàng miếng vàng rồng Thăng Long và vàng nhẫn tròn trơn đều là 92,55 triệu đồng/lượng và 94,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng SJC và vàng nhẫn 4 số 9 cũng được niêm yết cơ bản giống nhau là mua vào 91,8 triệu đồng/lượng và bán ra 93,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng miếng loại 1 lượng và nhẫn tròn trơn 4 số 9 cùng thương hiệu đều được niêm yết giá mua vào, bán ra lần lượt 92,6 triệu đồng/lượng và 94,1 triệu đồng/lượng...

Thị trường vàng biến động từng ngày, nhiều người dân cầm tiền mà "sốt xình xịch" vì có tiền không mua nổi vàng. Hầu như người dân không mua được vàng miếng từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc lớn, uy tín trên thị trường; vàng nhẫn cũng chỉ có thể mua nhỏ giọt, phải xếp hàng chờ đợi.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên mua vàng trôi nổi rao bán trên các hội nhóm như Zalo, Facebook ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Có cung nhưng hạn chế cầu dẫn tới thị trường vàng "chợ đen" ngày càng hoạt động sôi nổi. Hàng trăm hội nhóm bán vàng trao tay "mọc ra" trên nền tảng Facebook, Zalo… với đủ quy mô giao dịch, từ vài chỉ tới vài chục lượng vàng. Hôm nay 12.3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn rao bán tại "chợ đen" thấp hơn giá niêm yết chính thức khoảng 500.000 - 800.000 đồng/lượng.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo người dân cần hết sức cẩn trọng trong mua bán vàng, nhất là vàng "chợ đen", tránh mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng.

Liên quan tới vấn vạn vàng giả, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thái (41 tuổi, trú P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Thái được biết đến là chủ tịch, người sáng lập kiêm đại diện pháp luật cho Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội. Công an Hà Nội xác định bà Thái đã bán vàng giả (vàng thỏi) cho khách hàng để chiếm đoạt tiền. Cạnh đó, cơ quan điều tra còn phát hiện dấu hiệu bà Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn, sử dụng vàng thỏi giả và cây bonsai mạ vàng... làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin với khách hàng.

Trước đó ngày 22.2, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng đưa ra cảnh báo về việc vàng nhẫn tròn trơn của thương hiệu này bị làm giả.

Cụ thể, một trường hợp đã mua của người lạ trong nhóm Facebook một vỉ vàng nhẫn tròn trơn, trọng lượng 1 chỉ làm giả nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu, với giá rẻ hơn thị trường 70.000 đồng mà không có bất kỳ giấy tờ đảm bảo nào. Khi người mua đến bán vỉ nhẫn này tại một tiệm vàng ở Bắc Ninh, được kiểm tra, soi chiếu mới biết đó là vàng giả với thủ đoạn tinh vi, làm giả tem mác, giả vỏ vỉ, giả chất liệu vàng…

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, vàng là hàng hóa cũng là tài sản nên việc chuyển nhượng là bình thường. Tuy nhiên, công nghệ làm vàng giả, vàng nhái hiện rất tinh vi. Nếu không kiểm tra kỹ dễ gặp rủi ro nên người dân cần hết sức cẩn trọng hơn trong giao dịch mua bán vàng, nhất là mua vàng sang tay trên "chợ mạng".

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhìn nhận, hiện nay thủ đoạn làm giả vàng rất tinh vi, màu sắc, kiểu dáng, bao bì mẫu mã, thậm chí cả giấy tờ chứng nhận cũng có thể làm giả. Nếu vì rất cần mà xuống tiền mua vàng chợ đen, người mua rất dễ đối mặt rủi ro mua phải vàng nhái, vàng giả kém chất lượng, thậm chí bị lừa đảo dưới nhiều hình thức.

Vị chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên mua vàng trôi nổi rao bán trên các hội nhóm như Zalo, Facebook. "Nếu không phải là mua lại của người thân, bạn bè quen biết, đáng tin cậy thì khi thực sự có nhu cầu nên chọn mua vàng ở các cửa hàng vàng gần khu vực mình sinh sống, có giấy phép kinh doanh, địa chỉ cụ thể và uy tín nhất định", ông Phương nói.