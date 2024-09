Giá vàng tăng cao gây hoang mang, Ngân hàng Nhà nước sẽ làm gì

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM thông tin cử tri cho rằng giá vàng tăng cao gây hoang mang cho doanh nghiệp và người dân khi đầu tư vốn sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tình hình kinh tế. Kiến nghị sớm có giải pháp để ổn định thị trường giúp doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và kinh doanh an tâm đầu tư, tạo việc làm cho người lao động.



Giá vàng tăng cao, cử tri kiến nghị cần có giải pháp ẢNH: NGỌC THẮNG

Phản hồi ý kiến này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thừa nhận: "Giá vàng miếng trong nước tăng và chênh lệch ở mức cao so với giá vàng quốc tế từ 2021 đến nay. Từ mức chênh lệch khoảng trên dưới 3 triệu đồng/lượng giai đoạn 2014-2021, từ cuối năm 2021 tới nay chênh lệch giá so với thế giới tăng cao và có lúc lên tới 18 triệu đồng/lượng , gần 25%. Điều này có nguy cơ tác động đến tâm lý xã hội về ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ".

Nguyên nhân chênh lệch giá vàng ở mức cao so với thế giới, theo nhà điều hành đến từ giá vàng quốc tế tăng cao; từ 2014, NHNN không cung thêm vàng miếng SJC. Mặc dù trong các năm 2021, 2022 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá thế giới bắt đầu có xu hướng tăng nhưng NHNN không thực hiện can thiệp thị trường do vàng không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá; ngoại tệ cần phải được ưu tiên cho những nhu cầu thiết yếu của đất nước. Thêm vào đó, các kênh đầu tư khác gặp khó khăn như thị trường bất động sản ảm đạm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bế tắc, mặt bằng lãi suất tiền gửi ở mức thấp... Ngoài ra, không loại trừ khả năng tồn tại việc thao túng thị trường, trục lợi, kinh doanh trái pháp luật.

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, NHNN đã phối hợp cùng các bộ, ngành và các địa phương triển khai tổng thể các giải pháp để xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng cao, ổn định thị trường vàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Trong đó, đề nghị Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát… theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, thao túng, trục lợi… gây mất ổn định thị trường vàng. Tổ chức đấu thầu và bán vàng miếng trực tiếp để bổ sung nguồn cung vàng miếng SJC cho thị trường…

Với những giải pháp triển khai, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi đã giảm đáng kể, còn khoảng 4,32 triệu đồng/lượng vào ngày 1.8. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp. Cụ thể, tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định để kiểm soát chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp theo chỉ đạo của các cấp thẩm quyền.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quyết liệt triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng. Trong đó, tập trung nguồn lực để hoàn thành việc thanh tra theo Quyết định số 324 ngày 17.5.2024 đối với 2 tổ chức tín dụng và 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng theo đúng kế hoạch. Kiên quyết đấu tranh làm rõ, xử lý và đề xuất các cấp thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các vi phạm, kể cả vi phạm pháp luật hình sự (nếu có).

Ngoài ra, NHNN cho hay trong thời gian tới sẽ tổ chức tổng kết, đề xuất sớm sửa đổi Nghị định 24/2012, trong đó có nội dung về quản lý sản xuất vàng miếng để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đảm bảo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong việc quản lý thị trường vàng, đặc biệt là từ các quốc gia có môi trường kinh doanh, thể chế chính trị tương đồng.