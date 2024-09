Giá vàng tăng kỷ lục, USD đi xuống

Vàng nhẫn lập kỷ lục khi USD giảm

Ngày 20.9, giá vàng nhẫn 4 số 9 bật tăng mạnh lên mức kỷ lục khi vượt qua mức 80 triệu đồng/lượng, lên cao nhất ở 80,35 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji liên tục thay đổi giá vàng nhẫn theo chiều hướng tăng nhanh khoảng 1,2 triệu đồng/lượng, giá mua vào lên 79,25 triệu đồng, bán ra 80,35 triệu đồng. Các công ty kinh doanh vàng khác tăng giá từ 700.000 - 1,1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 79,13 triệu đồng, bán ra 80,23 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 79,1 triệu đồng, bán ra 80,2 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 78,6 triệu đồng, bán ra 79,9 - 80 triệu đồng… So với đầu năm, giá vàng nhẫn 4 số 9 đã tăng 17 triệu đồng/lượng, tương đương 27%.

Giá vàng miếng SJC đứng bất động ở mức 82 triệu đồng/lượng ẢNH: THANH XUÂN

Với mức tăng mạnh, trong khi giá vàng miếng SJC đứng yên bất động, giá vàng nhẫn chỉ còn thấp hơn vàng miếng 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC ở mức 80 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 82 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC đắt hơn quốc tế còn 4,7 triệu đồng/lượng thay vì trên 5 triệu đồng/lượng. Còn vàng nhẫn cao hơn 2,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã đạt mức kỷ lục mới, lên 2.610 USD/ounce (tăng 28 USD/ounce) sau khi Fed công bố giảm lãi suất 0,5%, xuống còn 4,75 - 5%/năm. Các nhà đầu tư đã bán mạnh khiến giá giảm từ 2.586 USD/ounce xuống 2.560 USD/ounce nhưng sau đó bật tăng mạnh lên mức đỉnh 2.610 USD/ounce. Kim loại quý là một trong những hàng hóa hoạt động mạnh mẽ nhất trong năm nay, tăng khoảng 25% và đạt kỷ lục liên tiếp khi các ngân hàng T.Ư tăng cường mua và các nhà giao dịch theo dõi sự chuyển hướng của Fed sang nới lỏng tiền tệ. Mức giảm lãi suất USD lần này của Fed được thị trường dự báo từ nhiều tháng trước và đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2020, lãi suất được điều chỉnh. Lần giảm 0,5% gần nhất kể từ năm 2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Giá USD trên thị trường quốc tế giảm cũng là nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh. Chỉ số USD-Index giảm xuống 100,5 điểm, có thời điểm xuống 100,2 điểm.

Cùng chiều với giá USD quốc tế, các ngân hàng thương mại trong nước giảm giá ngoại tệ sau những ngày tăng giá trước đó. Cụ thể, các ngân hàng thương mại giảm mạnh 50 đồng mỗi USD, Vietcombank mua vào 24.330 - 24.360 đồng, bán ra 24.700 đồng; ACB mua vào 24.330 - 24.360 đồng, bán ra 24.700 đồng… Giá USD đang trở lại mức thấp nhất kể từ tháng 2.2024 đến nay. Dù trượt giảm trong mấy tháng qua nhưng giá đồng bạc xanh hiện vẫn cao hơn so với đầu năm 340 đồng, tương ứng 1,2% thay vì mức tăng gần 5% hồi tháng 4 và 5. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do quay đầu giảm trở lại mức 25.050 đồng ở chiều bán ra, mua vào 24.950 đồng.

Áp lực lãi suất đi xuống

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), nhận định quyết định mới nhất của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) cắt giảm lãi suất 0,5% là một bất ngờ so với dự báo của UOB về kịch bản cắt giảm 0,25% trong bối cảnh kinh tế vẫn khá ổn định và lạm phát đang hạ nhiệt. Đánh giá ảnh hưởng của việc Fed cắt giảm lãi suất tác động đến VN, ông Suan Teck Kin nhận định bất chấp tác động của cơn bão vừa qua và tỷ giá VND phục hồi đáng kể kể từ tháng 7, UOB vẫn kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ duy trì lãi suất chính sách chủ chốt trong phần còn lại của năm 2024, vì NHNN vẫn để mắt đến những rủi ro về lạm phát.

Tính từ đầu năm đến tháng 8, CPI chung tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn một chút so với mục tiêu 4,5%. Áp lực tăng giá có thể mạnh hơn sau sự gián đoạn đối với sản lượng nông nghiệp, vì thực phẩm chiếm 34% trọng số CPI. "NHNN có thể sẽ áp dụng một cách tiếp cận có mục tiêu hơn để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong khu vực của họ, thay vì triển khai một công cụ rộng rãi trên toàn quốc như cắt giảm lãi suất. Do đó, UOB dự đoán NHNN sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% hiện tại trong khi tập trung vào việc tạo điều kiện cho tăng trưởng tín dụng và các biện pháp hỗ trợ khác. Tuy nhiên, việc cắt giảm lãi suất 0,5% của Fed có thể làm tăng khả năng và áp lực đối với NHNN để xem xét nới lỏng chính sách một cách tương tự" ông Suan Teck Kin cho hay.

Trong bối cảnh USD giảm giá, lãi suất tiền đồng thị trường liên ngân hàng ngày 18.9 giảm từ 0,2 - 1,3% so với đầu tháng 9. Cụ thể, ngày 18.9, lãi suất tiền đồng qua đêm xuống còn 3,22%, 1 tuần 3,55%, 2 tuần còn 3,44%, 1 tháng còn 3,85%, 3 tháng còn 4,66%, 6 tháng 4,4%... PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM) cho rằng: "Việc Fed giảm lãi suất khiến giá USD giảm có thể hỗ trợ cho ngoại tệ trong nước ổn định hơn. Tuy nhiên, giá USD trong nước vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung ngoại tệ dương thì tỷ giá sẽ ổn định và tạo ra dư địa giảm lãi suất tiền đồng vào cuối năm".

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, về dài hạn giá vàng sẽ tăng khi USD đi xuống. Mức tăng của vàng còn phụ thuộc nhiều vào việc Fed có tiếp tục giảm lãi suất nữa hay không và cường độ giảm như thế nào. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã dự báo lãi suất chuẩn sẽ giảm thêm 0,5% vào cuối năm nay, 1% vào năm tới và 0,5% cuối cùng vào năm 2026. Lãi suất USD giảm sẽ khiến giá đồng tiền giảm theo, giá vàng hưởng lợi sẽ còn tiếp tục tăng lên, tìm các mức cao mới. Giá vàng trong nước sẽ biến động theo quốc tế. Càng về cuối năm, giá kim loại quý càng trở nên "nóng" hơn.