Giá vàng tăng mạnh, mua vẫn khó

Thế nhưng sau thời gian dễ thở hơn thì nay trầy trật lắm mới có thể đăng ký mua vàng được.



Trầy trật mua bán vàng

Nhiều dự báo trong tuần này Mỹ sẽ giảm lãi suất USD, đây được xem là chất xúc tác đẩy giá vàng lên cao nữa trong thời gian tới. Thêm vào đó, giá vàng miếng SJC đang thấp hơn mức giá kỷ lục 10,4 triệu đồng/lượng (mức cao nhất đạt được hồi tháng 5 ở mốc 92,4 triệu đồng/lượng) đã thu hút sự quan tâm của người mua. Thế nhưng mua vàng hiện vẫn không dễ dàng.

Canh mua vàng trực tuyến mỗi lần 1 lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Có tiền mà giờ muốn mua vàng rất khó, không dễ như trước. Chị NGỌC HÀ (Q.3, TP.HCM)

NHNN cần sớm xem xét để đưa thị trường vàng trở về giao dịch bình thường theo cung - cầu. Khi đó phải thực hiện song song việc cấp phép nhập khẩu vàng cho một số doanh nghiệp, bỏ độc quyền vàng miếng SJC để không còn tình trạng giá trong nước cao hơn nhiều so với thế giới như trước đây. TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính

Chị Ngọc Hà (Q.3, TP.HCM) kể, cách đây 1 tuần, sau rất nhiều lần vào ứng dụng (app) của Vietcombank, đầu giờ sáng 10.9 chị đăng ký mua vàng miếng thành công và nhận được email thông báo đầu giờ chiều phải ra chi nhánh Vietcombank, mang theo CCCD để xác nhận đăng ký. Đến 2 ngày làm việc sau đó vàng mới được giao khi khách hàng đã thanh toán. "Hôm đó buổi chiều, tôi bận việc không thể ra xác nhận nên lượt đăng ký đó cũng bị xóa đi. Đăng ký qua app là chỉ có khách hàng mở tài khoản tại Vietcombank mới thực hiện được và đã đầy đủ thông tin, mà còn yêu cầu phải ra xác nhận lại thông tin trước nữa thì quá mất thời gian. Đó là chưa kể mỗi lần cũng chỉ được mua 1 lượng vàng, lại phải chờ đợi 2 ngày sau, nên nếu cần gấp như trước đây khi mua vàng cho, tặng quà mừng đám cưới… là không thể được. Có tiền mà giờ muốn mua vàng rất khó, không dễ như trước", chị Hà nói.

Biến động vàng ngày 17.9: Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng

Cuối giờ sáng qua, chúng tôi vào app của Vietcombank để đăng ký mua vàng miếng. Khi chọn đăng ký điểm nhận vàng ở một số điểm như chi nhánh Kỳ Đồng (Q.3), chi nhánh Nam Sài Gòn (Q.7) thì đều báo phải quay lại sau vì hiện đã quá số lượng đăng ký. Nếu điểm nhận vàng ở chi nhánh Vietcombank Tân Bình tại Q.Tân Phú thì được ghi nhận. Theo quy định hiện tại của Vietcombank, chỉ sau hai ngày đăng ký thì khách hàng mới ra điểm giao dịch để mua vàng miếng SJC và sẽ theo giá công bố lúc giao dịch.

Chúng tôi vào đăng ký mua vàng trên hệ thống trực tuyến Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, cả 5 cửa hàng đều thông báo "đã hết lượt giao dịch chuyển khoản. Xin vui lòng thử lại sau". Công ty SJC là một trong 5 đơn vị bán lại vàng từ lượng vàng can thiệp thị trường từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Qua đăng nhập vào hệ thống trực tuyến của Agribank, NH gửi email tiếp nhận và đang xử lý yêu cầu đặt lịch của khách mua 1 lượng vàng. Khoảng 1 giờ sau, Agribank gửi email hẹn 70 phút sau đến chi nhánh NH tại Q.1, TP.HCM để giao dịch. Kèm theo đó là khuyến cáo: "Sau thời gian 30 phút so với thời gian hẹn, thông tin đăng ký của khách hàng sẽ hết hiệu lực. Agribank khuyến khích khách hàng chủ động chuẩn bị 1 bản photo CMND/CCCD và thời gian thực hiện mở tài khoản tại Agribank tại điểm giao dịch gần nhất để việc giao dịch mua vàng được nhanh chóng, thuận lợi". Thế nhưng khi phát hiện email thông báo thì đã qua giờ giao dịch mà nhà băng này yêu cầu.

Đối với các điểm bán vàng không thuộc 5 đơn vị bán vàng can thiệp thị trường, việc mua vàng miếng SJC rất khó, không những vậy khách bán lại cũng không dễ. Liên hệ Trung tâm vàng bạc đá quý PNJ Bến Thành, nhân viên tại đây cho biết: "Hiện cửa hàng hết vàng miếng SJC, kể cả nhẫn trơn. Trong tuần, vàng nhẫn thường về vào các ngày thứ hai, tư, sáu nên khách hàng canh những ngày đó liên lạc lại, cửa hàng cũng không thể biết được cụ thể khi nào về chính xác. Cửa hàng không được giữ hàng, đặt hàng cho khách, kể cả đặt cọc. Riêng khách hàng bán lại vàng miếng SJC, chỉ thu vào đối với lượng vàng mà PNJ bán ra, có số sê ri trên hóa đơn, không thu vào vàng miếng SJC khi đơn vị khác bán cho khách hàng. Khách hàng mua chỗ nào, bán chỗ đó cho dễ. Chị thông cảm cho công ty!".

Tương tự, đầu giờ chiều qua (17.9), khi chúng tôi gọi điện đến Trung tâm vàng bạc đá quý Doji tại đường Hàm Nghi (Q.1, TP.HCM) để hỏi mua vàng miếng và nhẫn, nhân viên trả lời hiện tại cửa hàng đã hết cả hai loại. Cửa hàng cũng không nhận đăng ký trước. Cô nhân viên này cho biết các cửa hàng khác của Doji tại TP.HCM đều có chung tình trạng này. Dù không có vàng bán nhưng Doji cũng chỉ mua lại vàng do cửa hàng bán ra, còn giữ hóa đơn; hoặc vàng miếng SJC có lưu số sê ri. Các tiệm vàng tư nhân khác cũng tương tự, gần như không có vàng nhẫn.

PNJ sẽ không có doanh thu vàng miếng từ năm sau ?

Báo cáo phân tích của Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết hiện trên toàn hệ thống PNJ không có (hoặc rất hiếm) hoạt động mua bán vàng miếng do thiếu hụt nguồn cung. Người dân hầu như chỉ mua vào, không có hoặc rất hiếm có việc bán lại vàng miếng. Mảng kinh doanh vàng miếng của PNJ đóng góp doanh thu cao thứ hai sau mảng bán lẻ trang sức, ở mức 31,5% năm 2023. Tỷ trọng đóng góp của mảng này tăng dần qua các năm từ 2019 theo diễn biến tăng của giá vàng SJC trong nước, thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng miếng của người dân. Hiện chưa nhận thấy sự thay đổi trong chủ trương siết chặt quản lý này đến từ các cơ quan chức năng do mục tiêu quản lý xuyên suốt là không đổi, do vậy VDSC dự phóng tình trạng thiếu hụt nguồn cung cho vàng miếng sẽ tiếp diễn cho các năm sau. Điều này dẫn đến việc PNJ sẽ không có doanh thu từ mảng vàng miếng từ năm 2025 trở đi.

Theo VDSC, thực tế kinh doanh vàng miếng chỉ là mảng phụ mà PNJ giữ lại để tiếp cận và thu hút khách hàng cho mảng cốt lõi là bán lẻ trang sức, do đó PNJ sẽ ưu tiên nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất nữ trang thay vì tập trung kinh doanh vàng miếng. Riêng đối với mảng bán lẻ trang sức, nhu cầu mua vàng của người dân còn nên dự phóng mảng bán lẻ trang sức của PNJ tiếp tục tăng trưởng 10,5%/năm trong giai đoạn 2024 - 2028, dựa trên giả định trọng yếu rằng PNJ vẫn có thể đảm bảo nguồn cung nguyên liệu vàng đầu vào cho mảng này, trong khi mảng kinh doanh vàng miếng sẽ bị hụt doanh thu từ năm 2025 do tiếp diễn tình trạng thiếu nguồn cung.

Chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định, giá vàng thế giới đã tăng lên mức kỷ lục mới và có thể còn tiếp tục xu hướng này. Đặc biệt sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, giá vàng sẽ còn đi lên hướng đến mức 3.000 USD/ounce. Thông thường, vàng càng tăng càng thu hút các nhà đầu tư tham gia. Hơn nữa, tâm lý "chuộng" vàng của người VN vốn đã rất cao và lúc này vẫn khó kéo giảm. Thời gian qua, với giải pháp bán vàng miếng SJC thông qua một số NH thương mại nhà nước và công ty SJC nhằm bình ổn thị trường, thì cũng có một số người dân giảm mua vào do quá khó khăn, đăng ký không được… Nhưng giải pháp của NHNN cũng khó kéo dài mãi, nhất là biến động giá vàng trên thị trường thế giới khó lường và tâm lý thích vàng của người dân vẫn còn đó. Nếu áp dụng các biện pháp hành chính lâu dài lên thị trường, rất dễ phát sinh các vấn đề tiêu cực như hình thành thị trường chợ đen, xuất hiện vàng giả, vàng nhái, lừa đảo, mua bán vàng không đúng quy định…