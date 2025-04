Giá vàng giảm mạnh vào tối 17.4 trong phiên giao dịch Mỹ, thổi bay mức 3.300 USD/ounce, xuống 3.285 USD/ounce. Lực bán chốt lời của các nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh (ngày 18.4), bất chấp đồng đô la yếu đi và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang là nguyên nhân của phiên lao dốc này.

Giá vàng thế giới giảm mạnh ẢNH: T.XUÂN

Một loạt thông tin kinh tế Mỹ công bố tốt xấu đan xen khiến giá vàng nhảy múa liên tục. Lực chốt lời vàng tăng lên khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm xuống còn 215.000. Con số này thấp hơn kỳ vọng, vì ước tính chung dự báo số đơn xin trợ cấp là 225.000. Con số của tuần trước đã được điều chỉnh thành 224.000. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy những người lao động bị sa thải vẫn gặp khó khăn khi quay trở lại thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục, đại diện cho số người đã nhận được trợ cấp, ở mức 1,885 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 5.4, tăng so với mức đã điều chỉnh trước đó là 1,844 triệu.

Khảo sát về lĩnh vực sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia giảm mạnh hơn nhiều so với kỳ vọng trong tháng 4, xuống âm 26,4 so với mức 12,5 của tháng 3. Dữ liệu xấu hơn nhiều so với dự kiến. Ngoài ra, dữ liệu nhà ở mới nhất của Mỹ cho thấy bức tranh trái chiều trong tháng trước. Bộ Thương mại công bố số nhà khởi công xây dựng đã giảm 11,4% trong tháng 3 xuống mức điều chỉnh theo mùa là 1,324 triệu căn. Dữ liệu thấp hơn dự kiến vì các nhà kinh tế, giảm 5,3% xuống còn 1,42 triệu căn và thấp hơn cả tháng 2 ghi nhận 1,494 triệu căn.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất vì bất ổn kinh tế gia tăng và áp lực lạm phát suy yếu. ECB giảm 0,25% lãi suất đối với tiền gửi, các hoạt động tái cấp vốn chính và cơ sở cho vay biên sẽ được cắt giảm xuống còn 2,25%, 2,4% và 2,65%.