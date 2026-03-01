Giá vàng trên chợ mạng tăng loạn xạ

Sáng 1.3, trên diễn đàn giao dịch vàng, một phụ nữ tên Liên rao bán 2 chỉ vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải với giá 190 triệu đồng mỗi lượng. Một thành viên khác sống tại TP.HCM rao bán 1 vàng nhẫn tròn trơn của PNJ với giá 189 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu được rao phổ biến ở mức 188 - 189 triệu đồng/lượng.

Đối với những sản phẩm có khối lượng nhỏ, giá vàng luôn ở mức cao hơn. Chẳng hạn, một thành viên tên Phương (Hà Nội) rao bán 0,5 chỉ vàng Bảo Tín Minh Châu với giá 9,55 triệu đồng (tương đương 191 triệu đồng/lượng). Anh Hoàng (TP.HCM) rao bán 5 miếng vàng SJC loại 5 phân với giá 11 triệu đồng/miếng (tức 220 triệu đồng/lượng)… Đa số các thành viên rao bán với giá cao, trong khi thành viên cần mua thì khá ít.

Giá vàng miếng SJC loại 5 phân được rao bán 11 triệu đồng ẢNH: T.X

Giá vàng trên thị trường tự do cao hơn tại các công ty. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá mua vàng nhẫn ở mức 184 triệu đồng, bán ra 187 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 183,8 triệu đồng, bán ra 186,8 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 183,8 triệu đồng, bán ra 186,8 triệu đồng… Đối với vàng miếng SJC, các công ty đồng loạt để giá mua vào 184 triệu đồng, bán ra 187 triệu đồng.

Giá vàng tự do bị đẩy lên cao dù một số công ty vẫn thực hiện bán vàng trong ngày nghỉ. Lúc 11 giờ ngày 1.3, anh Thắng (TP.Hà Nội) cho biết sau khi lấy số thứ tự đã vào mua được 1 chỉ vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu với giá 187 triệu đồng/lượng. Công ty cho mỗi người được mua vàng nhẫn là 2 lượng lấy ngay, trên mức này thì hẹn hôm khác đến lấy. Công ty đã tăng khối lượng vàng bán ra so với trước đây chỉ được mua 1 chỉ.

Khách xếp hàng chờ lấy số thứ tự mua vàng trưa chủ nhật ngày 1.3 ẢNH: NGỌC THẮNG

Nhân viên Công ty Bảo Tín Minh Châu hướng dẫn khách hàng mua vàng trên máy tự động tại Hà Nội ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Thắng mua 1 chỉ vàng vào trưa 1.3

Công ty bán vàng xuyên trưa ngày 1.3

Lượng vàng Công ty Bảo Tín Minh Châu chuẩn bị bán ra thị trường ngày 1.3

Các sản phẩm vàng Thần tài vẫn còn sau ngày vía Thần tài (mùng 10 Tết Nguyên đán)

Sau thông tin căng thẳng giữa Mỹ và Iran xảy ra vào ngày 28.2, đúng vào ngày thị trường vàng trong và ngoài nước ngưng giao dịch cuối tuần nên giá vàng tự do nhảy "loạn xạ". Trên các diễn đàn mạng xã hội về vàng, bạc, các thông tin tình hình chính trị tại Iran liên tục được cập nhật và đi cùng theo đó là những lời bình luận như "tuần sau, vàng thương hiệu sẽ phá mốc 200 triệu/lượng", những dự báo giá vàng sẽ tăng khi căng thẳng địa chính trị khu vực Trung Đông kéo dài…

Giá vàng thế giới cuối tuần qua ở mức 5.280 USD/ounce, tăng 95 USD/ounce, nâng tổng mức tăng trong tháng 2 của kim loại quý lên 389 USD mỗi ounce, tương đương 8%. Giá vàng tăng vọt từ 5.185 USD lên 5.235 USD chỉ sau 45 phút khi có lệnh sơ tán khỏi Trung Đông từ chính phủ Mỹ. Với mức giá thế giới này, quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng trong nước hiện đang cao hơn từ 20 - 23 triệu đồng mỗi lượng.