Giá vàng 'trên đỉnh' người dân vừa bán chốt lời, vừa giữ chờ tăng thêm

Giá vàng thế giới sáng nay ít biến động. Thời điểm 9 giờ sáng, giá vàng thế giới giao dịch là 2.025 USD/ounce, tương đương 60,63 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng do kim loại quý này có quan hệ mật thiết với giá dầu cũng đang tăng khá mạnh. Dầu thô WTI đêm 20.12 tăng 1,5% so với phiên trước lên 75 USD/thùng. Ngoài ra, chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác) tiếp tục giảm nhẹ xuống 102,2 điểm cũng tạo đà cho giá vàng đi lên. Bên cạnh đó, lãi suất gửi tiết kiệm thấp, sức cầu thời điểm cuối năm cũng nhu xu hướng đẩy giá vàng của các đơn vị kinh doanh vàng cũng góp phần khiến giá vàng tăng lên.