Giá vàng treo cao chờ vía Thần tài

Giá USD tăng

Giá vàng trong nước đang đẩy mức chênh lệch với vàng thế giới gia tăng. Điều này cũng được xem là yếu tố gây nên giá USD trên thị trường tự do tăng nhanh trong những ngày qua. Giá USD tự do tăng thêm 20 đồng, mua vào 25.020 đồng, bán ra 25.100 đồng. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cao hơn các ngân hàng gần 400 đồng/USD. Eximbank tăng giá đồng bạc xanh 10 đồng, mua vào lên 24.340 - 24.420 đồng, bán ra 24.730 đồng. Vietcombank mua vào 24.360 - 24.390 đồng, bán ra 24.730 đồng…