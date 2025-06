Giá xăng dầu điều chỉnh 2 lần/7 ngày

Chiều 26.6, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày và giá xăng dầu mới từ ngày 1.7 khi áp dụng Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17.6 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15 giờ ngày 26.6 ẢNH: PHAN HẬU

Theo đó, giá xăng E5RON 92 là 20.911 đồng/lít, tăng 280 đồng/lít. Giá xăng RON 95 là 21.507 đồng/lít, tăng 263 đồng/lít.

Trong nhóm các mặt hàng dầu, giá dầu diesel tăng cao nhất với 551 đồng/lít, lên 19.707 đồng/lít.

Giá dầu hỏa 19.417 đồng/lít, tăng 494 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut giảm 374 đồng/lít, còn 17.269 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu thực hiện Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17.6 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7 đến hết ngày 31.12).

Theo đó, từ 00 giờ 00 phút ngày 1.7, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau: xăng E5RON 92 không cao hơn 20.530 đồng/lít, giảm 101 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 21.116 đồng/lít, giảm 128 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.349 đồng/lít, tăng 193 đồng/lít so với kỳ trước. Giá dầu hỏa không cao hơn 19.064 đồng/lít, tăng 141 đồng/lít so với kỳ trước. Giá dầu mazut không cao hơn 16.955 đồng/kg, giảm 668 đồng/kg so với kỳ trước.

Cũng theo Bộ Công thương, tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ thị trường nội địa 6 tháng đầu năm ước đạt 13,86 triệu tấn, m3 bằng 47% tổng nguồn xăng dầu tối thiểu phân giao từ đầu năm 2025, tăng 1,1% so với thực hiện tổng nguồn 6 tháng đầu năm 2024 (tương đương với thực hiện 2,308 triệu tấn, m3 xăng dầu/tháng).



Đối với giá xăng dầu, tính đến kỳ điều hành ngày 12.6, giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 24 kỳ điều chỉnh. So với đầu năm 2025, giá hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm từ 2,97 - 7,02%, tương đương giảm từ 595 - 1.323 đồng/lít xăng, dầu tùy loại (trừ mazut tăng 2,25%).

Giá xăng dầu 6 tháng đầu năm 2025 bám sát thị trường thế giới và duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với đầu năm và so với cùng kỳ năm 2024 góp phần hỗ trợ giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát.