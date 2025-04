Chiều 10.4, liên bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Sau 3 phiên tăng giá liên tiếp, giá xăng dầu trong nước trong phiên điều hành ngày 10.4 đồng loạt giảm mạnh.

Giá xăng dầu có kỳ điều chỉnh giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay ẢNH: PHAN HẬU

Cụ thể, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 18.882 đồng/lít, giảm 1.491 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 325 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 19.207 đồng/lít, giảm 1.712 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 17.243 đồng/lít, giảm 1.235 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.413 đồng/lít, giảm 1.322 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.902 đồng/kg, giảm 1.124 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục giữ quan điểm không chi, không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Lý giải về nguyên nhân giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, liên bộ Công thương - Tài chính, cho rằng, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 3 - 9.4 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ công bố mức thuế cao đối với hàng hóa của hàng loạt các đối tác thương mại; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng…

Biến động giá xăng dầu thế giới từ ngày 3 - 9.4 ẢNH: H.P

Theo đánh giá từ các chuyên gia, Mỹ áp đặt thuế đối ứng, cùng với các biện pháp đáp trả từ các quốc gia khác đã làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, dẫn đến giảm nhu cầu năng lượng và kéo theo đó là sự sụt giảm giá dầu.

Trong ngày 10.4, giá dầu brent đã giảm 1,18%, xuống còn 64,71 USD/thùng.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tồn kho dầu thô của nước này tăng 2,6 triệu thùng, lên 442,3 triệu thùng, tính đến ngày 4.4. Sự gia tăng này được cho là do nhập khẩu tăng và xuất khẩu giảm một phần do các biện pháp thuế quan ảnh hưởng đến thương mại dầu mỏ.