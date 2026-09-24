Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay 24.9

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay 24.9 ẢNH: PHAN HẬU

Chiều 24.9, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu và yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng bảng giá mới nhất từ 15 giờ hôm nay 24.9.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi, không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu đang bán lẻ trên thị trường. So với kỳ điều hành ngày 17.9, giá xăng dầu trong kỳ điều hành này tiếp tục tăng.

Cụ thể, giá xăng dầu mới nhất áp dụng từ 15 giờ hôm nay đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON 95 là 690 đồng/lít.

Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu trong kỳ điều hành này chỉ tăng nhẹ. Giá dầu diesel không cao hơn 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 19.472 đồng/kg, tăng 276 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp. Ngoài ra, cuộc xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá xăng dầu tại Việt Nam thấp nhất khu vực

Theo Bộ Công thương, khi áp dụng bảng giá xăng dầu mới nhất từ chiều nay 24.9, Việt Nam vẫn duy trì được giá xăng dầu thấp nhất so với các nước có chung đường biên giới và trong khu vực ASEAN.

Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam là 27.087 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng tại Thái Lan là 31.296 đồng/lít, cao hơn Việt Nam 4.209 đồng/lít, dù Chính phủ nước này đang áp dụng chính sách trợ giá.

Giá xăng tại Campuchia là 33.687 đồng/lít, cao hơn Việt Nam 6.600 đồng/lít. Giá xăng tại Trung Quốc là 33.719 đồng/lít, cao hơn Việt Nam 6.632 đồng/lít. Giá xăng tại Lào là 52.392 đồng/lít, cao hơn Việt Nam 25.305 đồng/lít.

Giá dầu tại Việt Nam là 30.497 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu tại Trung Quốc là 30.626 đồng/lít, cao hơn Việt Nam 129 đồng/lít. Giá dầu tại Thái Lan là 33.059 đồng/lít, cao hơn Việt Nam 2.562 đồng/lít. Giá dầu tại Campuchia là 39.141 đồng/lít, cao hơn Việt Nam 8.644 đồng/lít. Giá dầu tại Lào là 42.336 đồng/lít, cao hơn Việt Nam 11.839 đồng/lít.