Giá xăng dầu hôm nay 10.5.2025: Tăng vọt 4%

Sáng 10.5, giá xăng dầu đồng loạt tăng, dầu Brent tăng 1,07 USD, tương đương 1,7%, lên 63,91 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,11 USD, tương đương khoảng 1,9%, lên 61,02 USD/thùng.

Như vậy, tính cả tuần, cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều tăng hơn 4%. Các nhà phân tích đánh giá căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông thúc đẩy giá dầu leo dốc trong tuần. Tuy vậy, các nhà phân tích nhìn nhận triển vọng giá dầu vẫn chưa chắc chắn và còn phụ thuộc phần lớn vào nền kinh tế Mỹ; các chính sách thực hiện lệnh trừng phạt với dầu Iran và Nga; đàm phán thuế quan.

Theo Reuters, một vài tín hiệu cho thấy, Mỹ và Trung Quốc đã có một số trao đổi và mức thuế Mỹ áp cho hàng hóa Trung Quốc có vẻ thấp mức 145% rất nhiều. Ngày 9.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói "có vẻ đúng" khi đề cập đến việc Trung Quốc nên mở cửa thị trường cho Mỹ và mức thuế 80% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Mức thuế quan hiện tại của Mỹ áp đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là 145%.

OPEC+ quyết định tăng sản lượng khiến nguồn cung dầu thô thế giới dồi dào hơn ẢNH: REUTERS

Giá dầu giảm gần 25% từ đầu năm đến nay, chủ yếu do cung vượt cầu khi OPEC+ tăng sản lượng và cuộc chiến thương mại khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại, tác động tiêu cực đến nhu cầu dầu. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều tổ chức và định chế tài chính đã hạ dự báo giá dầu và nhu cầu dầu toàn cầu.

Trong tuần này, Ngân hàng Standard Chartered đã bất ngờ hạ dự báo giá dầu Brent năm nay xuống còn 61 USD/thùng, năm 2026 là 78 USD/thùng, tương ứng giảm 16 USD và 7 USD/thùng so với trước đó. Một tổ chức tài chính khác là Barclays cũng hạ dự báo giá dầu Brent xuống 66 USD/thùng trong năm nay và 60 USD/thùng trong năm tới, lần lượt giảm 4 USD và 2 USD/thùng so với dự báo trước đó, chủ yếu do OPEC+ quyết định đẩy nhanh tiến độ tăng sản lượng.

Trong nước, sau 2 phiên điều chỉnh giảm nhẹ giá xăng dầu tuần này, dự báo, tuần tới, với diễn biến thị trường thế giới, giá xăng dầu có thể tăng nhẹ.

Ngày 10.5, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường phổ biến như sau: xăng E5 RON 92 không quá 18.777 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 19.179 đồng/lít; dầu diesel không quá 16.809 đồng/lít; dầu hỏa không quá 16.941 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.533 đồng/kg.