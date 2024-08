Giá xăng dầu hôm nay 10.8.2024: Tuần leo dốc 4%

Ngày 10.8, giá xăng dầu tăng nhẹ, giá dầu Brent tăng 50 cent, tương đương 0,6%, lên 79,66 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 65 cent, tương đương 0,9%, lên mức 76,84 USD/thùng.

Như vậy, tính cả tuần, giá dầu Brent đã tăng hơn 3,5%, dầu WTI tăng hơn 4%.

Nhận xét về sự phục hồi của giá dầu, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, ông Dennis Kissler, cho rằng căng thẳng địa chính trị và nỗi lo suy thoái đã tạm lắng, đẩy giá dầu tăng. Bên cạnh đó, yếu tố thúc đẩy giá dầu tăng do lạm phát của Trung Quốc có xu hướng tăng cao. Dữ liệu mới công bố của Trung Quốc cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 của nước này tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong 5 tháng, và cao hơn so với mức tăng 0,2% hồi tháng 6.

Dầu thế giới tăng hơn 4% trong tuần này NHẬT THỊNH

Các phân tích dự đoán, giá mỗi thùng dầu sẽ duy trì ở mức 80 USD bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, có thể làm gián đoạn sản lượng của khu vực và làm giảm nguồn cung dầu thô toàn cầu. Ngày 8.8, các nhà lãnh đạo Mỹ, Ai Cập và Qatar đã kêu gọi Israel và Hamas gặp nhau để đàm phán vào ngày 15.8 nhằm hoàn tất lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin.

Trong nước, ngày 10.8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trên thị trường vùng 2 (xa cảng, xa kho, xa nhà máy lọc dầu...) do Petrolimex công bố như sau: xăng RON 95-V 22.640 đồng/lít, xăng RON 95-III 22.100 đồng/lít, xăng E5 RON92 21.120 đồng/lít, dầu diesel 19.520 - 19.720 đồng/lít, dầu hỏa 19.790 đồng/lít, dầu mazut (giá bán buôn) từ 16.340 - 19.290 đồng/lít.

Sáng 10.8, Công ty TNHH Southern Energy thông báo chiết khấu áp dụng tại thị trường vùng 1 (gần cảng, gần kho, gần nhà máy) với xăng 750 - 1.050 đồng/lít, dầu diesel 1.000 1.250 đồng đồng/lít, lấy hàng tại các kho khu vực phía nam; thương nhân phân phối Phương Huy, Petro Times thông báo chiết khấu lấy hàng tại kho khu vực phía bắc với xăng từ 850 - 1.050 đồng/lít, dầu từ 1.200 - 1.400 đồng/lít.