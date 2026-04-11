Giá xăng dầu có xu hướng giảm nhẹ, đóng phiên lúc rạng sáng nay (11.4, theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 72 cent/thùng, tương đương 0,8%, về 95,20 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,3 USD/thùng, tương đương 1,3%, xuống 96,57 USD/thùng. Như vậy, tính cả tuần này, cả 2 loại dầu chuẩn đã giảm khoảng 13%, đánh dấu mức giảm hàng tuần cao nhất trong vòng 3,5 năm qua đối với dầu Brent và gần 7 năm đối với dầu WTI.

Thị trường đang "ngóng" chờ các hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục nếu đàm phán thành công. Ngược lại, nếu nguồn cung dầu từ khu vực vùng Vịnh tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu có thể tăng trở lại.

Trước tác động bất ổn từ thị trường thế giới, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó, nâng mức dự trữ xăng dầu từ 15 ngày lên khoảng 26 ngày ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong diễn biến khác, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, các nhà sản xuất dầu ở Trung Đông đã cắt giảm sản lượng dầu thô trong tháng 3 khoảng 7,5 triệu thùng/ngày do hạn chế về lưu trữ và con số này dự kiến tăng lên 9,1 triệu thùng/ngày trong tháng 4. Tuy vậy, mới đây, các nhà sản xuất dầu ở Trung Đông đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu châu Á nộp kế hoạch nhận dầu cho tháng 4 và 5, nhằm chuẩn bị cho khả năng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được nối lại.

Trong nước, tuần qua, sau 2 lần điều chỉnh, giá dầu diese, đã giảm được 12.000 đồng/lít, đưa giá dầu từ mức 45.000 đồng/lít về 33.000 đồng/lít. Bộ Công thương cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nếu có.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (11.4) theo công bố của Petrolimex như sau:

