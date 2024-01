Ngày 12.1, giá xăng dầu tăng nhẹ, giá dầu thô Brent tương lai tăng 61 cent, tương đương 0,8%, lên 77,41 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng gần 1% lên 72,02 USD/thùng.

Tại Trung Đông, việc Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu thô của Iraq dự định đến Thổ Nhĩ Kỳ và các vụ tấn công nhằm vào các tuyến đường vận chuyển trên Biển Đỏ làm tăng nguy cơ xung đột ở khu vực này. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ giá dầu tăng trở lại. Trong phiên, có khi cả hai loại dầu chuẩn này tăng hơn 2 USD. Tuy nhiên, thông tin lạm phát tại Mỹ bất ngờ tăng và Trung Quốc đang muốn giảm nhập khẩu dầu từ Ả Rập Xê Út đã chặn đà tăng của giá dầu.

Giá dầu thô tăng nhẹ trở lại REUTERS

Đóng phiên lúc rạng sáng nay, giá dầu đã giảm dần mức tăng đầu phiên sau dữ liệu của Mỹ cho thấy, lạm phát tiêu dùng trong tháng 12.2023 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức tăng 3,2% mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự kiến. Trong khi đó, cũng theo Reuters, Mỹ và Anh ám chỉ họ sẽ thực hiện các biện pháp tiếp theo nếu các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tiếp tục. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công này.