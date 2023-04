Giá xăng dầu hôm nay 1.4.2023: Giá xăng tuần tới sẽ tăng?

Ngày 1.4, giá xăng dầu thế giới tiếp đà tăng gần 2%. Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đóng phiên cuối tuần lên 75,7 USD/thùng; dầu thô Brent chuẩn toàn cầu cũng tiến sát mốc 80 USD, lên 79,93 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu tăng hơn 1 USD phiên cuối tuần và xác lập tuần thứ 2 tăng liên tiếp do nguồn cung thắt chặt tại một số khu vực trên thế giới. Tính hết tuần, dầu WTI của Mỹ tăng hơn 9%, dầu Brent tăng hơn 7%. Tuy thêm tuần tăng mạnh, nhưng tính nguyên tháng 4, giá dầu Brent và WTI đã ghi nhận mức giảm hàng tháng lần lượt là 5% và 2%.

Giá xăng trong nước có thể tăng vào đầu tuần tới do giá thế giới tuần qua tăng mạnh NHẬT THỊNH

Theo các nhà phân tích, tín hiệu cho thấy lạm phát đang chậm lại đã hỗ trợ giá dầu vì điều này có thể dẫn đến việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) "ôn hòa" hơn trong vấn đề nâng lãi suất. Các nguồn tin cho thấy, với việc giá phục hồi từ mức thấp gần đây, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu có thể sẽ giữ nguyên thỏa thuận cắt giảm sản lượng như hiện tại vào kỳ họp về sản lượng dự kiến tổ chức ngày thứ hai (3.4) tới. Theo khảo sát của Reuters, OPEC đã bơm 28,9 triệu thùng/ngày trong tháng 3, giảm 70.000 thùng/ngày so với tháng 2 và giảm hơn 700.000 thùng/ngày so với tháng 9 năm ngoái.

Trong nước, hôm nay (1.4), theo quy định đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ. Tuy nhiên, do rơi vào ngày thứ bảy, có thể liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ dời ngày điều chỉnh giá sang thứ hai tuần tới (3.4). Theo một số dự báo, giá xăng tại kỳ này sẽ được điều chỉnh tăng, dầu giảm. Mức tăng giảm còn phụ thuộc vào trích/chi quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có.