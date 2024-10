Giá xăng dầu hôm nay 16.10.2024: Giảm tiếp hơn 4%, trong nước được điều chỉnh thế nào?

Ngày 16.10, giá xăng dầu giữ đà giảm mạnh, giá dầu Brent giảm 3,21 USD, tương đương 4,14%, xuống 74,25 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 3,25 USD, tương đương 4,4%, xuống 70,58 USD/thùng.

Đáng chú ý là trong phiên, cả 2 mặt hàng dầu chuẩn đã có thời điểm giảm tới 4 USD xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 đến nay.

Như vậy, rủi ro về nguồn cung hạ nhiệt, với 2 phiên giảm liên tục gần đây, giá dầu mất khoảng 5 USD/thùng, gần như "xóa sạch" mức tăng trước đó. Theo các nhà phân tích, đà trượt dốc không phanh của giá dầu cho thấy thị trường rủi ro về nguồn cung lẫn cầu đều lớn.

Giá xăng trong nước có thể giảm tiếp chiều mai ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đều đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 với lý do nhu cầu yếu từ Trung Quốc. IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm sẽ tăng 860.000 thùng/ngày, giảm 40.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, cơ quan này lại cho rằng nhu cầu dầu trong năm 2025 sẽ tăng 1 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 50.000 thùng/ngày so với dự báo trong tháng trước.

Tại thị trường trong nước, theo tính toán của một số doanh nghiệp xăng dầu, trong phiên điều hành ngày mai (thứ năm, ngày 17.10), giá xăng dầu có thể được điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ. Mức giảm chưa tới 200 đồng/lít, dự báo chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.