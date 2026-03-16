Giá xăng dầu hôm nay 16.3.2026: Thế giới vẫn neo đỉnh 100 USD/thùng

Sáng 16.3, giá xăng dầu thế giới bật tăng lúc đầu phiên, cả 2 loại dầu chuẩn đều vượt mốc 100 USD/thùng. Tuy nhiên, giá giảm nhẹ sau đó nhưng vẫn neo mức cao. Ghi nhận lúc 7 giờ 15 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ giao dịch trên ngưỡng 98 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 103 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đã tăng hơn 40% từ đầu tháng 3 đến nay, lên mức cao nhất kể từ năm 2022. Eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng với khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu - trở thành "hàn thử biểu" cho thị trường khi thông tin về các cuộc tấn công vào tàu chở dầu, đóng cửa eo biển... liên tục được đưa ra.

Cho đến nay, xung đột giữa Mỹ, Israel - Iran vẫn chưa hạ nhiệt và có dấu hiệu lan rộng khi các máy bay không người lái của Iran đã tấn công một cảng dầu quan trọng tại Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngay sau khi Mỹ tấn công vào trung tâm xuất khẩu dầu trên đảo Kharg của Iran.

Các nhà phân tích của JP Morgan cho biết, ngoài Fujairah của UAE, cảng xuất khẩu Ras Tanura của Ả Rập Xê Út và các cơ sở xử lý dầu tại Abqaiq cũng được xem là những cơ sở năng lượng quan trọng nhưng rất dễ bị tổn thương ở vùng Vịnh.

Xung đột tại Trung Đông đẩy giá xăng dầu thế giới tăng mạnh chỉ trong vòng hơn nửa tháng ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) ngày 15.3 cho biết, hơn 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ sẽ sớm được đưa ra thị trường, đánh dấu đợt xả kho dự trữ lớn kỷ lục nhằm đối phó với việc giá dầu tăng vọt do cuộc chiến ở Trung Đông. Lượng dự trữ từ khu vực châu Á - châu Đại Dương cũng sẽ được giải phóng ngay lập tức, trong khi lượng dự trữ từ châu Âu và châu Mỹ sẽ được đưa ra thị trường vào cuối tháng 3.

Theo IEA, nguồn cung dầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm khoảng 8 triệu thùng/ngày trong tháng này do gián đoạn vận chuyển, trong khi các nhà sản xuất Trung Đông đã cắt giảm sản lượng ít nhất 10 triệu thùng/ngày vì không xuất khẩu được.

Dự báo cho thấy, giá dầu thế giới có thể giữ đà tăng trong tuần này.

Trong nước, tối 14.3, liên Bộ Công thương - Tài chính đã cho điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết 36 của Chính phủ, giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng dầu như giá đã công bố ngày 12.3 và tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 4.000 - 5.000 đồng/lít. Đó cũng là kỳ điều hành thứ 5 liên tiếp được chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Tuy vậy, trước biến động khó lường của thị trường năng lượng do căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Bộ Công thương và Bộ Tài chính mới đây đã có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Nghị định 36 nhằm điều chỉnh cơ chế điều hành giá xăng dầu phù hợp biến động thị trường thế giới.

Ngày 16.3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo công bố của Petrolimex phổ biến tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau: