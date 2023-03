Giá xăng dầu hôm nay 18.3.2023: Tuần mất hơn 13%

Ngày 18.3, hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ tiếp tục giảm, về 66,33 USD/thùng; dầu Brent về mức 72,47 USD/thùng.

Đóng phiên cuối tuần, hợp đồng dầu WTI giao tháng 4 giảm 1,61 USD, tương đương 2,4%, xuống 66,74 USD/thùng; dầu thô Brent chuẩn toàn cầu cũng mất 1,73 USD, tương đương 2,3%, xuống mức 72,97 USD/thùng. Đáng lưu ý, trong phiên giao dịch, có thời điểm cả dầu Brent và WTI đều giảm hơn 3 USD.

Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tới được dự báo giảm mạnh NHẬT THỊNH

Tính nguyên tuần này, giá dầu Brent đã giảm hơn 12% và dầu WTI đã giảm hơn 13%. Đây là mức giảm cao nhất trong vòng khoảng 1 năm qua.

"Dầu không còn là nơi trú ẩn an toàn như tiền mặt hoặc vàng nữa", ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital LLC ở New York (Mỹ), bình luận trên Reuters. Áp lực lớn do nhiều yếu tố tác động khiến "thị trường trở nên mong manh". Vụ phá sản của Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank, khó khăn tại Credit Suisse và First Republic Bank... Ngày 17.3, giá dầu đã lấy lại được một phần những mất mát trước đó, nhưng sự kiện Tập đoàn Tài chính SVB cho biết đã nộp đơn xin tái tổ chức lại đẩy giá dầu trượt dốc lần nữa.

Các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) thì cho rằng, đà giảm giá dầu trong tuần này là do các động lực tài chính hơn là do bất kỳ sự mất cân bằng cung cầu nào, đồng thời tổ chức này cũng đưa ra dự báo thị trường sẽ sớm ổn định. Việc giá dầu WTI giảm xuống dưới mốc 70 USD/thùng có thể thúc đẩy Chính phủ Mỹ tăng mua dầu bổ sung cho kho dự trữ dầu chiến lược.

Tương tự, trong nước, một số ý kiến của giới kinh doanh xăng dầu cho rằng, việc tăng mua xăng dầu giá rẻ trong lúc này sẽ giúp doanh nghiệp đầu mối có khoản lợi lớn trong ngắn hạn. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tới (ngày 21.3) sẽ giảm mạnh.

Ngày 17.3, giá xăng dầu bán lẻ theo bảng giá công bố của Petrolimex tại vùng 2 như sau: Xăng RON 95-V 25.230 đồng/lít, xăng RON 95-III 24.280 đồng/lít, xăng E5 RON92 23.250 đồng/lít, dầu diesel 0,001S-V 22.190 đồng/lít, dầu diesel 0,05S-II 20.910 đồng/lít.