Giá xăng dầu hôm nay 18.4.2024: Đồng loạt giảm

Ngày 18.4, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 6 giảm 2,73 USD, tương đương 3%, xuống 87,29 USD/thùng; giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 5 cũng giảm 2,67 USD, tương đương 3,1%, xuống 82,69 USD/thùng.

Theo Reuters, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 2,7 triệu thùng lên 460 triệu thùng trong tuần trước, gần gấp đôi kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters trước đó chỉ tăng 1,4 triệu thùng. Ngoài ra, xu hướng đồng USD mạnh lên, khả năng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng do lượng nhập khẩu từ Mexico giảm cũng khiến giá dầu mất động lực tăng.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trước dấu hiệu dịu bớt căng thẳng ở Trung Đông REUTERS

Tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, tuy tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý đầu tiên của năm, nhưng một số chỉ số khác cho thấy nhu cầu trong nước vẫn còn yếu.

Trong diễn biến khác, một dự luật về viện trợ Ukraine và Israel của Mỹ dự kiến được trình trong hôm nay cũng tác động đến giá dầu. Nhà phân tích John Kilduff, đối tác tại Again Capital LLC ở New York (Mỹ), dự báo, thị trường đang chờ bán tháo do có dấu hiệu dịu bớt căng thẳng ở Trung Đông…

Trong nước, chiều hôm qua (17.3), trước ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, liên Bộ Công thương - Tài chính đã cho điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng khoảng 400 đồng/lít, trong khi giá các mặt hàng dầu giảm chưa tới 200 đồng/lít/kg. Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý cũng không thực hiện chi sử dụng hay trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho tất cả sản phẩm.

Sau điều chỉnh, ngày 18.4, giá bán lẻ xăng dầu trên cả nước phổ biến ở mức sau: xăng E5 RON92 không quá 24.226 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 25.237 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.446 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.416 đồng/lít và dầu mazut không quá 17.206 đồng/kg. Giá chênh lệch giữa vùng 2 và vùng 1 khoảng 420 - 500 đồng/lít (vùng 2 xa cảng, xa kho, xa nhà máy nên có giá cao hơn giá bán tại vùng 1).