Giá xăng dầu hôm nay 18.6.2026: Chiều nay xăng E10 giảm bao nhiêu đồng một lít?

Sáng 18.6, giá xăng dầu quay đầu giảm hơn 1%, dầu WTI của Mỹ lùi về mốc 75 USD/thùng, lấy lại mức tăng trước đó. Đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng (theo giờ Việt Nam), dầu Brent giao kỳ hạn tăng 59 cent, tương đương 0,75%, lên 79,55 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 74 cent, tương đương 0,97%, lên mức 76,79 USD/thùng.

Giá dầu biến động nhẹ sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran "chưa phải là cuối cùng" và có thể nối lại quân sự nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, đồng thời mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, những bất ổn xung quanh tình hình Mỹ - Iran khiến thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng. Nguy cơ giá dầu có thể tăng trở lại do rủi ro địa chính trị chưa chấm dứt.

Giá xăng sinh học có thể giảm tiếp trong thời gian tới nếu chính sách về thuế thay đổi ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong diễn biến khác, triển vọng dư thừa dầu mỏ trong thời gian tới đang trở thành yếu tố gây áp lực lên giá dầu. Trong báo cáo sơ bộ về thị trường năm 2027, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo, nguồn cung dầu toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 8 triệu thùng/ngày, trong khi nhu cầu chỉ tăng khoảng 2 triệu thùng/ngày. Điều này có thể khiến thị trường bước vào giai đoạn dư cung đáng kể.

IEA cũng cho rằng, trong ngắn hạn, thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể tạo điều kiện để các quốc gia bổ sung lượng dầu dự trữ đã bị suy giảm hoặc xây thêm các kho dự trữ chiến lược mới.

Trong nước, chiều nay đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, dự báo các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt giảm theo đà giảm giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm thế giới. Cụ thể, giá xăng E10 RON 95-III có thể giảm hơn 1.100 đồng/lít; giá dầu diesel giảm mức cao hơn, gần 3.000 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi. Nếu đúng như dự báo, giá xăng E10 có thể lùi về ngưỡng 21.000 đồng/lít.

Thông tin từ cuộc họp Chính phủ ngày 17.6, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện các chính sách liên quan đến xăng E10, bao gồm chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để báo cáo Chính phủ và các cấp có thẩm quyền.