Giá xăng dầu hôm nay 19.1.2026: Giảm đồng loạt sáng đầu tuần

Sáng 19.1, giá xăng dầu quay đầu giảm trở lại, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cho thấy cả 2 loại dầu chuẩn lùi khoảng 0,2%. Theo đó, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 59,2 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch quanh mốc 64 USD/thùng.

So với cùng thời điểm này năm ngoái, giá dầu thô thế giới vẫn đang tiếp đà suy giảm hai con số, mức giảm từ 20 - 23%.

Trên Reuters, các nhà phân tích dự báo giá xăng dầu tuần này khó biến động tăng trong khi nguồn cung có dấu hiệu tăng và nhu cầu chưa có cải thiện đáng kể. Tồn kho dầu thô, xăng tại Mỹ tăng mạnh trong tuần qua, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm trước đó trong khảo sát của Reuters.

Giá xăng trong nước đang ở mức dưới 19.000 đồng/lít ẢNH: NT

Trước đó, các nhà phân tích dự báo dầu thô giảm 1,7 triệu thùng do ảnh hưởng từ các xung đột địa chính trị, tại các quốc gia có nguồn cung dầu mỏ lớn. Tuy vậy, số liệu báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ lại không những trái ngược mà còn có mức tồn kho cao gấp đôi mức dự báo giảm. Cụ thể, tồn kho dầu thô tăng 3,4 triệu thùng, lên mức 422,4 triệu thùng.

Trong khi đó, dữ liệu tham chiếu, cập nhật từ các thị trường châu Á cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm giảm nhẹ, giá dầu các loại tăng. Sáng 19.1, theo dự báo của các thương nhân đầu mối, tại kỳ điều hành giá chiều thứ năm tuần này (22.1), giá xăng có thể giảm nhẹ, mức giảm chưa tới 100 đồng/lít; giá dầu các loại tăng đồng loạt, mức tăng cao nhất có thể đến 450 đồng/lít.

Sáng 19.1, giá bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrolimex phổ biến tại các thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

ẢNH: PETROLIMEX







