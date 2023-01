Giá xăng dầu hôm nay 20.1.2023: Vọt trên 86 USD/thùng

Ngày 20.1, giá dầu thế giới tiếp đà tăng, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ vọt lên 80,8 USD/thùng; dầu thô chuẩn toàn cầu Brent cũng vọt lên 86,72 USD/thùng.

Reuters cho rằng, giá dầu tăng tốc do bị tác động bởi nhu cầu dầu phục hồi ở Trung Quốc. Dữ liệu của một số nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cung cấp dầu cho Trung Quốc cho thấy, trong tháng 11.2022, đã bán cho thị trường lớn này 15,41 triệu thùng mỗi ngày, tăng gần 1 triệu thùng/ngày so với tháng trước đó và lên mức cao nhất trong gần 1 năm qua.

OPEC cũng cho biết nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng trở lại trong năm nay do việc nới lỏng các biện pháp chống dịch Covid-19 của nước này, sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga đang đối diện lệnh trừng phạt, Trung Quốc lại tăng nhu cầu, nhiều lo ngại giá dầu năm nay khó giảm. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol nhận xét thị trường năng lượng có thể bị thắt chặt hơn trong năm nay.

Trong khi đó, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore tiếp tục tăng cao. Cập nhật đến tối 18.1, giá xăng RON95 là 104,42 USD/thùng, xăng E5 RON92 là 100,65 USD/thùng, dầu diesel 116,43 USD/thùng. Trong đó, xăng đang cao hơn giá công bố tại kỳ điều hành trước khoảng 4 USD/thùng.





Sáng 20.1, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, nếu được điều chỉnh giá vào ngày mai (21.1), giá xăng trong nước có thể tăng hơn 1.100 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện tại, chưa tính quỹ bình ổn giá xăng dầu, dầu tăng khoảng 800 - 1.000 đồng/lít. Tuy nhiên, do giá sẽ được điều chỉnh vào kỳ sau (1.2), nên dựa vào tình hình giá dầu trong 10 ngày tới, chưa thể dự báo được.

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), lãnh đạo tập đoàn này cho hay, năm 2022 tập đoàn đạt tăng trưởng 3 - 26%, tùy lĩnh vực so với 2021. Đặc biệt, có nhiều kỷ lục mới được xác lập sau 61 năm phát triển. Theo đó, trữ lượng dầu khí đạt 16,97 triệu tấn, tăng 26% so với 2021; khai thác dầu đạt 10,84 triệu tấn (khai thác trong nước đạt 8,98 triệu tấn, nước ngoài 1,86 triệu tấn); khai thác khí đạt 8,08 tỉ m3, tăng 8,3% so với thực hiện năm 2021; cung ứng 17,64 tỉ kWh điện; xăng dầu đạt 6,96 triệu tấn, tăng hơn 9% so với 2021.

Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn này đạt kỷ lục trong 61 năm phát triển ngành dầu khí, lần lượt 931.200 tỉ đồng (gần 40 tỉ USD) và 82.200 tỉ đồng (khoảng 3,5 tỉ USD).