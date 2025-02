Giá xăng dầu hôm nay 20.2.2025: Trong nước tăng, giảm ra sao?

Sáng 20.2, giá xăng dầu tăng nhẹ lên mức cao nhất trong một tuần, dầu Brent tăng 20 cent, tương đương 0,3%, lên 76,04 USD/thùng; dầu WTI tăng 40 cent, tương đương 0,6%, lên 72,25 USD/thùng. Đây cũng là mức đóng cửa cao nhất đối với 2 mặt hàng dầu chuẩn trong hơn tuần qua.

Đứt gãy nguồn cung từ Nga đẩy giá dầu tăng liên tiếp. Theo Reuters, 1/3 công suất (tương đương khoảng 380.000 thùng/ngày) tại trạm bơm dầu Kropotkinskaya của Nga vẫn chưa khôi phục sau khi bị thiết bị bay không người lái tấn công. Trong khi đó, sản lượng dầu tại Mỹ cũng giảm tới 150.000 thùng/ngày do ảnh hưởng thời tiết.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ chiều nay 20.2 ẢNH: Đ.N.T

Trong diễn biến khác, các nhà phân tích tại Goldman Sachs nhận xét, bất kể khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian có cao đến đâu, thì việc nới lỏng lệnh trừng phạt nào đối với Nga cũng khó có thể giúp tăng nguồn cung dầu vào thị trường. Lý do, đến nay, sản lượng dầu thô của Nga vẫn bị hạn chế bởi mục tiêu sản lượng 9 triệu thùng/ngày của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô và đồng minh (OPEC+) quy định, chứ không phải do các lệnh trừng phạt hiện tại. Trong thực tế, lệnh trừng phạt đối với Nga chỉ ảnh hưởng đến các nước nhập khẩu dầu của nước này, chứ không ảnh hưởng đến lượng xuất khẩu dầu.

Tuy nhiên, lo ngại nhu cầu dầu tại khu vực châu Âu và Trung Quốc do ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ có thể hạn chế đà tăng giá hôm nay.

Trong nước, Viện Dầu khí Việt Nam dự báo, tại kỳ điều chỉnh chiều nay 20.2, giá các mặt hàng xăng trong nước có thể tăng đồng loạt trong kh các mặt hàng dầu có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, mức tăng của giá xăng cao nhất khoảng 450 đồng/lít; các mặt hàng dầu đa số giảm nhẹ, hoặc đi ngang.