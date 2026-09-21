Trong một diễn biến khác, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine đã làm hư hại một phần nhà máy lọc dầu tại thủ đô nước Nga. Đáng nói, Ukraine và Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung gia tăng, qua đó đẩy giá dầu tăng hơn là giảm. Nhà máy lọc dầu Moscow, từng là mục tiêu tấn công trước đây của Ukraine - đã lọc 11,6 triệu tấn dầu trong năm 2024, sản xuất 2,9 triệu tấn xăng và 3,2 triệu tấn diesel.

Tuy giảm, song các dự báo lo ngại giá dầu có thể biến động tăng do căng thẳng leo thang. Những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Xê Út vẫn liên tiếp xảy ra làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn rơi vào thế bế tắc.

Sáng 21.9, giá xăng dầu giảm, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều mất khoảng 1,5 USD tương đương 1,5%. Theo đó, giá dầu WTI của Mỹ lùi về ngưỡng 98 USD/thùng, trong khi dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ở ngưỡng 102 USD/thùng.

Theo Reuters, các chuyên gia phân tích cho rằng, triển vọng thị trường dầu mỏ trong những tháng tới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thị trường vẫn đặc biệt nhạy cảm với diễn biến tại eo biển Hormuz và nguồn cung dầu diesel nên biến động giá trong thời gian tới vẫn có thể ở mức cao. Theo dữ liệu được Reuters công bố ngày 18.9, chỉ có 4 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz, giảm từ 6 tàu của ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với mức trung bình.

Trước biến động khó lường của giá thế giới, một số dự báo giá xăng dầu trong nước tuần này có thể biến động tăng nhẹ, theo đà tăng giá bình quân xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á tuần qua. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ngày 21.9, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau: