Theo Reuters, các chuyên gia phân tích cho rằng, triển vọng thị trường dầu mỏ trong những tháng tới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thị trường vẫn đặc biệt nhạy cảm với diễn biến tại eo biển Hormuz và nguồn cung dầu diesel nên biến động giá trong thời gian tới vẫn có thể ở mức cao. Theo dữ liệu được Reuters công bố ngày 18.9, chỉ có 4 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz, giảm từ 6 tàu của ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với mức trung bình.

Trước biến động khó lường của giá thế giới, một số dự báo giá xăng dầu trong nước tuần này có thể biến động tăng nhẹ, theo đà tăng giá bình quân xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á tuần qua. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ngày 21.9, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 21.9.2026: Biến động khó lường- Ảnh 2.