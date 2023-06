Giá xăng dầu hôm nay 23.6.2023: Giảm sốc 4%, dầu thô Mỹ rớt dưới mốc 70 USD/thùng

Ngày 23.6, các hợp đồng xăng dầu kỳ hạn tiếp tục giảm nhẹ. Đóng phiên, giá dầu Brent giao sau giảm 2,98 USD, tương đương 3,9%, xuống mức 74,14 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 3,02 USD, tương đương 4,2%, xuống mức 69,51 USD/thùng.

Giá dầu thô quay đầu lao dốc mất gần 3 USD trong phiên sáng nay REUTERS

Theo Reuters, sự lao dốc của giá dầu chịu tác động mạnh bởi việc tăng lãi suất nửa điểm phần trăm, cao gấp đôi dự kiến của Ngân hàng Trung ương Anh, lên mức 5%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 13 liên tiếp của ngân hàng này, làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nhiên liệu giảm.

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày 22.6 cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 3,8 triệu thùng trong tuần trước xuống 463,3 triệu thùng, trái ngược so với kỳ vọng tăng 300.000 thùng của các nhà phân tích tại cuộc thăm dò của Reuters trước đó. Trong khi đó, dự trữ xăng của Mỹ tăng khoảng 480.000 thùng lên 221,4 triệu thùng, tăng gần 5 lần so với kỳ vọng trong cuộc thăm dò của Reuters là tăng 100.000 thùng. Sản lượng xăng đạt trung bình 9,8 triệu thùng/ngày, so với 10,2 triệu thùng/ngày của tuần trước.

Theo các phân tích, sự phục hồi chậm hơn dự kiến của Trung Quốc, xuất khẩu dầu khá ổn định của Nga và lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu đã đẩy giá dầu xuống thấp hơn dự đoán. Tuy nhiên, khi mua lái xe vào hè bắt đầu sôi động, các nhà phân tích cho rằng, giá xăng dầu có thể sẽ được hỗ trợ tốt hơn trong mùa cao điểm này. Ngoài ra, các nhà đầu tư hiện đang chờ dữ liệu hoạt động của nhà máy Trung Quốc vào tuần tới để biết được nhu cầu thay đổi mạnh thế nào; việc cắt giảm hạn ngạch sản lượng của các nhà sản xuất OPEC+ sẽ hạn chế nguồn cung trong những tháng tới...

Trong nước, ngày 23.6, giá xăng dầu bán lẻ phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 21.280 đồng/lít, xăng RON95 22.450 đồng/lít, dầu diesel 18.530 đồng/lít. Trong khi đó, chiết khấu bán lẻ xăng dầu giảm khoảng 100 đồng/lít tại một số kho khu vực phía bắc. Sáng 23.6, Petro Times thông báo chiết khấu áp dụng với dầu diesel 650 đồng/lít, xăng 750 - 800 đồng/lít. Tại khu vực phía nam, một số thương nhân thông báo hàng lấy tại kho Nhà Bè (TP.HCM) có mức chiết khấu 850 - 1.250 đồng/lít.