Giá xăng dầu hôm nay 26.1.2024: Chững lại sau khi vọt tăng 3%

Ngày 26.1, giá xăng dầu giữ mức cao sau khi tăng. Theo đó, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,39 USD, tương đương 2,99%, lên 82,43 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,27 USD, tương đương 3,02%, lên 77,36 USD/thùng.

Theo Reuters, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và sự gián đoạn vận chuyển trên hành lang Biển Đỏ vẫn là tâm điểm đẩy giá dầu tăng mạnh. Đã có những tàu chở hàng đang trên hải trình, buộc phải quay đầu khi đang qua khu vực xung đột trên biển này. Các nhà phân tích cho rằng, thị trường năng lượng đã "thức tỉnh" trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài. Bên cạnh đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một nhà máy lọc dầu ở miền nam nước Nga gần đây cũng làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Giá xăng dầu trong và ngoài nước đồng loạt tăng trong tuần cuối tháng 1.2024 TN

Một lý do nữa khiến giá dầu tăng vọt, theo chuyên gia, do lượng dầu dự trữ của Mỹ đang dần cạn kiệt cùng với đó là sản lượng dầu thô của Mỹ đang trong giai đoạn giảm. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết các công ty năng lượng đã rút 9,2 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ của Mỹ. Con số này lớn hơn nhiều so với dự đoán trước đó trong một cuộc thăm dò của Reuters.

Trong nước, chiều hôm qua (25.1) liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh tăng giá xăng dầu lần thứ 3 trong năm, đưa giá xăng vọt trên mốc 23.000 đồng/lít ngay trước Tết Nguyên đán.

Sau điều chỉnh tăng giá đồng loạt, ngày 26.1, giá bán lẻ xăng dầu trong nước phổ biến ở mức: xăng RON 95-III 23.400 đồng/lít, xăng E5 RON92 lên 22.170 đồng/lít, dầu diesel lên mức 20.370 đồng/lít, dầu hỏa 20.544 đồng/lít, dầu mazut 15.494 đồng/kg (giảm 14 đồng/kg).

Trong diễn biến khác, ngày 24.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng có công điện chỉ đạo bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu dịp Tết Giáp Thìn 2024. Bộ Công thương phải tăng cường kiểm tra và kịp thời điều chỉnh phân giao tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình thị trường; tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.