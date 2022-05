Giá xăng dầu hôm nay 30.5.2022: Xăng trong nước tăng tiếp

Ngày 30.5, một lãnh đạo đầu mối kinh doanh xăng dầu phía nam cho biết, giá xăng RON95 nhập khẩu đã bao gồm phí vận chuyển tính đến cuối tuần qua đã lên đến 154,26 USD/thùng, xăng E5 RON92 lên 146,08 USD/thùng, dầu diesel vọt lên 149,49 USD/thùng.

Dữ liệu từ Bộ Công thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 26.5 cũng tiếp tục tăng so với giá tại kỳ điều chỉnh ngày 23.5 ở mức 142,44 USD/thùng đối với xăng RON 92, xăng RON 95 150,62 USD/thùng...

So với 10 ngày trước, lãnh đạo công ty đầu mối kinh doanh xăng dầu này thông tin, giá bán xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore hiện cao hơn giá bán lẻ xăng trong nước khoảng 380 - 870 đồng/lít, dầu diesel cao hơn 90 đồng/lít. Mức tăng này chưa tính quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Dự báo, tại kỳ điều hành tới, ngày 1.6, giá xăng bán lẻ trong nước tiếp tục tăng trên dưới 500 đồng/lít. Tuy nhiên, tùy vào mức chi trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu của cơ quan điều hành, đặc biệt, giá dầu thế giới vẫn đang đà tăng mạnh, mức tăng có thể thay đổi theo chiều hướng cao hơn.





Sáng 30.5, trên thế giới, dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ WTI tăng vọt sát ngưỡng 116 USD/thùng; dầu Brent cũng vọt lên trên mốc 120 USD/thùng. Giá dầu ngày đầu tuần tiếp tục tăng mạnh do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày một lớn trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ dầu được dự báo tăng mạnh do vào mùa du lịch hè tại nhiều nước. Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ xăng cũng được dự báo tăng khi các trung tâm thương mại, sản xuất công nghiệp tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã dần gỡ bỏ lệnh phong tỏa phòng chống dịch, trở lại cuộc sống bình thường...

Tuy nhiên, đà tăng giá dầu hôm nay sẽ bị hạn chế bởi đồng USD mạnh hơn sau khi giảm sâu xuống mức thấp nhất trong tháng qua.

Trong nước, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,38% so với tháng trước, tăng 2,48% so với tháng 12.2021 và tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất với 2,34% (làm CPI chung tăng 0,23 điểm phần trăm) do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 4.5, ngày 11.5 và ngày 23.5 đã khiến giá xăng tăng đến 5,93%, giá dầu diesel tăng 3,99%.

Ngày 30.5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu cụ thể: xăng E5 RON92 không cao hơn 29.633 đồng/lít; xăng RON95 không cao hơn 30.657 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.553 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 24.405 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.598 đồng/kg.