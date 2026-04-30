Giá xăng dầu hôm nay 30.4.2026: Đồng loạt tăng

Sáng 30.4, giá xăng dầu giữ đà tăng hơn 6%, theo đó, dầu Brent tăng phiên thứ tám liên tiếp, thêm 6,77 USD/thùng, tương đương 6,1%, lên 118,03 USD/thùng; dầu WTI tăng 6,95 USD/thùng, tương đương 7%, lên 106,88 USD/thùng.

Các cuộc đàm phán Mỹ - Iran rơi vào bế tắc, khiến thị trường nhiên liệu ngày càng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục. Trong khi đó, tồn kho dầu thô và nhiên liệu ở Mỹ cũng giảm mạnh hơn dự đoán, đã hỗ trợ đẩy giá dầu tăng phiên thứ 8 liên tiếp.

Đến nay, Mỹ cũng đã yêu cầu các công ty dầu mỏ của nước này đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của việc Mỹ, khả năng các cảng của Iran sẽ bị phong tỏa lâu hơn, khiến lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông ngày càng kéo dài.

Giá dầu thô thế giới giữ đà tăng mạnh, dầu Brent vọt lên 118 USD/thùng ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, tính đến giữa tháng 4, ngành năng lượng toàn cầu đã gánh chịu mức thiệt hại hơn 50 tỉ USD do gián đoạn nguồn cung. Nếu Tổng thống Donald Trump sẵn sàng gia hạn lệnh phong tỏa, tình trạng gián đoạn nguồn cung sẽ càng nghiêm trọng hơn, giá dầu tiếp tục bị đẩy tăng cao.

Đáng lưu ý, việc Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) rời Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) được xem là "rạn nứt lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này" và làm gia tăng nguy cơ dư cung, từ đó gây áp lực giảm giá, có thể từ năm 2027.

Sự kiện UAE rời OPEC cũng được cơ quan điều hành giá xăng dầu trong nước đánh giá tác động đến kỳ điều hành giá vào chiều hôm qua (29.4). Chiều 29.4, liên Bộ Công thương - Tài chính cho tăng đồng loạt các mặt hàng xăng dầu theo diễn biến giá thế giới, tác động từ các xung đột địa chính trị... Mức tăng từ 792 - 1.475 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 792 đồng/lít; xăng RON95 tăng 871 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 1.475 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.216 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính cũng không thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 30.4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau: