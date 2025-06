Giá xăng dầu hôm nay 30.6.2025: Hạ nhiệt, điều chỉnh giá trong nước 2 lần tuần này

Sáng 30.6, ghi nhận lúc 7 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu giảm nhẹ. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi gần 1%, giao dịch ngưỡng 67,11 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 1,5% về 64,54 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông đã lắng dịu. Trong tuần qua, giá dầu Brent đã giảm hơn 13% và dầu WTI giảm hơn 11%.

Theo các nhà phân tích, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt, trong khi nguồn cung dồi dào, nhu cầu không tăng đang hỗ trợ giá dầu giảm. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột vẫn hiện hữu và thị trường đang theo dõi sát sao diễn biến tại eo biển Hormuz - cửa ngõ vận chuyển năng lượng từ Trung Đông ra toàn cầu.

Giá xăng dầu có 2 lần điều chỉnh trong tuần này ẢNH: REUTERS

Tại châu Âu, dự trữ nhiên liệu tinh chế ở trung tâm Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Tại châu Á, dự trữ các sản phẩm chưng cất của Singapore cũng giảm do xuất khẩu ròng tăng so với tuần trước. Các nhà phân tích cho rằng, trong ngắn hạn, giá dầu thế giới dự báo tiếp tục điều chỉnh trong biên độ hẹp. Một mặt, các tín hiệu hòa giải từ Trung Đông tiếp tục kìm hãm đà tăng. Mặt khác, nhu cầu vững chắc tại Mỹ và đồng USD suy yếu đang tạo ra lực đỡ cho giá dầu.

Trước những diễn biến trên, giá dầu nhập khẩu cũng đang giảm mạnh. Ước tính của các thương nhân đầu mối cho thấy, giá nhập khẩu đang thấp hơn giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước. Thế nên, diễn biến thị trường cho thấy, trong kỳ điều hành giá hằng tuần (thứ năm, ngày 3.7), giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ giảm mạnh.

Theo thông tin của Bộ Công thương, từ 0 giờ ngày mai (1.7), giá xăng dầu được điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 204/2025 về giảm thuế giá trị gia tăng của Quốc hội ban hành ngày 17.6, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2025 đến hết ngày 31.12.2026.

Mức giảm cụ thể như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 20.530 đồng/lít (giảm 101 đồng/lít so với kỳ trước); xăng RON95-III không cao hơn 21.116 đồng/lít (giảm 128 đồng/lít so với kỳ trước); dầu diesel 0.05S: không cao hơn 19.349 đồng/lít (tăng 193 đồng/lít so với kỳ trước); dầu hỏa không cao hơn 19.064 đồng/lít (tăng 141 đồng/lít so với kỳ trước); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.955 đồng/kg (giảm 668 đồng/kg so với kỳ trước).

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công thương (ngày 3.7).

Như vậy tuần này, giá xăng dầu trong nước có 2 lần điều chỉnh.