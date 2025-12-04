Giá xăng dầu hôm nay 4.12.2025: Xăng chiều nay tăng thế nào?

Sáng 4.12, giá xăng dầu nhích nhẹ, dầu Brent tăng 0,22 USD/thùng, tương đương 0,4%, lên 62,67 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,31 USD/thùng, tương đương 0,5%, lên 58,95 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn này đều giảm hơn 1% trong phiên trước.

Thông tin cập nhật cho thấy, Mỹ và Nga đã không đạt được thỏa thuận sau cuộc họp kéo dài 5 giờ giữa Tổng thống Vladimir Putin và các đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đây là cuộc họp được mong chờ của thị trường dầu thô thế giới. Bởi nếu có một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, các lệnh trừng phạt của Mỹ với các công ty dầu Nga có thể được dỡ bỏ, qua đó giúp đưa lượng lớn nguồn cung dầu từ Nga ra thị trường.

Trong khi đó, những cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các cơ sở xuất khẩu dầu của Nga tại vùng Biển Đen đã gây không ít rủi ro cho hoạt động hàng hải cũng như dòng chảy dầu thô xuất khẩu của Nga.

Giá xăng có thể tăng nhẹ từ chiều nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong diễn biến khác, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng mạnh, đẩy lo ngại dư cung cao. Tuần trước, tồn kho dầu thô Mỹ tăng 574.000 thùng, trái ngược hoàn toàn dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters là giảm 821.000 thùng. Tương tự, tồn kho xăng tăng 4,52 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 1,5 triệu thùng; tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi tăng 2,1 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng tăng 0,7 triệu thùng.

Các nhà phân tích nhận định, nguồn cung dầu toàn cầu khá dồi dào. Dự báo giá dầu có neo mức thấp trong tuần này.

Trong nước, chiều nay (4.12), liên Bộ Tài chính - Công thương sẽ cho điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Các dữ liệu cập nhật đến nay cho thấy, giá xăng trong nước có thể tăng, giá dầu giảm. Mức tăng đối với xăng từ 450 - 520 đồng/lít; mức giảm đối với giá dầu từ 50 - 570 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Qũy bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 26 lần tăng, 23 lần giảm; dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.