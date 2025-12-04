Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 4.12.2025: Xăng chiều nay tăng thế nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
04/12/2025 11:37 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng nhẹ sau thông tin Mỹ - Nga không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine. Xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều nay được dự báo tăng giảm trái chiều theo hướng giá xăng tăng, giá dầu giảm.

Sáng 4.12, giá xăng dầu nhích nhẹ, dầu Brent tăng 0,22 USD/thùng, tương đương 0,4%, lên 62,67 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,31 USD/thùng, tương đương 0,5%, lên 58,95 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn này đều giảm hơn 1% trong phiên trước.

Thông tin cập nhật cho thấy, Mỹ và Nga đã không đạt được thỏa thuận sau cuộc họp kéo dài 5 giờ giữa Tổng thống Vladimir Putin và các đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đây là cuộc họp được mong chờ của thị trường dầu thô thế giới. Bởi nếu có một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, các lệnh trừng phạt của Mỹ với các công ty dầu Nga có thể được dỡ bỏ, qua đó giúp đưa lượng lớn nguồn cung dầu từ Nga ra thị trường.

Trong khi đó, những cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các cơ sở xuất khẩu dầu của Nga tại vùng Biển Đen đã gây không ít rủi ro cho hoạt động hàng hải cũng như dòng chảy dầu thô xuất khẩu của Nga.

Giá xăng dầu hôm nay 4.12.2025: Xăng chiều nay tăng thế nào?- Ảnh 1.

Giá xăng có thể tăng nhẹ từ chiều nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong diễn biến khác, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng mạnh, đẩy lo ngại dư cung cao. Tuần trước, tồn kho dầu thô Mỹ tăng 574.000 thùng, trái ngược hoàn toàn dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters là giảm 821.000 thùng. Tương tự, tồn kho xăng tăng 4,52 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 1,5 triệu thùng; tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi tăng 2,1 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng tăng 0,7 triệu thùng.

Các nhà phân tích nhận định, nguồn cung dầu toàn cầu khá dồi dào. Dự báo giá dầu có neo mức thấp trong tuần này.

Trong nước, chiều nay (4.12), liên Bộ Tài chính - Công thương sẽ cho điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Các dữ liệu cập nhật đến nay cho thấy, giá xăng trong nước có thể tăng, giá dầu giảm. Mức tăng đối với xăng từ 450 - 520 đồng/lít; mức giảm đối với giá dầu từ 50 - 570 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Qũy bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 26 lần tăng, 23 lần giảm; dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 3.12.2025: Quay đầu giảm, xăng trong nước thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 3.12.2025: Quay đầu giảm, xăng trong nước thế nào?

Giá dầu thế giới quay đầu giảm hơn 1% khi thị trường lo ngại dư cung. Trong khi đó, giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều mai (4.12) được dự báo tăng.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu giá dầu thế giới xăng trong nước Nguồn cung Nga - Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận