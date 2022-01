Giá xăng dầu hôm nay 6.1.2022: Neo mức 80 USD/thùng

Ngày 6.1, giá dầu lùi nhẹ nhưng vẫn ở mức cao, dầu WTI giao dịch trên mức 77 USD/thùng, dầu Brent trên mốc 80 USD/thùng. Kết thúc phiên khuya 5.1, cả hai hợp đồng dầu đều tăng hơn 1%, dầu WTI của Mỹ lên 77,85 USD/thùng, dầu Brent lên 80,8 USD/thùng.

Giá dầu ngày 6.1 có xu hướng giảm trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 với biến thể Omicron bùng phát tại các quốc gia có nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu lớn là Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc với chiến lược zero Covid-19 tiếp tục đóng cửa tại các địa phương có ca nhiễm Covid-19 mới không triệu chứng. Bên cạnh đó, theo Reuters, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần cuối của năm 2021 cũng đã giảm 2,1 triệu thùng nhưng tồn kho xăng của nước này tăng tới 10 triệu thùng và dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 4,4 triệu thùng. Dữ liệu này cho thấy người dân Mỹ đã hạn chế đi lại do lo ngại dịch bệnh. Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cuối ngày 5.1 cũng công bố thông tin có thể tăng lãi suất sớm hơn kỳ vọng. Theo đó, giá dầu sẽ giảm theo xu hướng của các tài sản rủi ro khác như chứng khoán.

Các nhà phân tích cho rằng, diễn biến của dịch lại tiếp tục tác động trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ dầu, tạo áp lực khiến giá dầu hôm nay đi xuống.





Tại thị trường trong nước, hiện giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến ở mức: xăng E5 RON92 22.550 đồng/lít; xăng RON95 23.295 đồng/lít; dầu diesel 17.579 đồng/lít; dầu hỏa 16.518 đồng/lít; dầu mazut 15.745 đồng/kg.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng trong năm 2021, nhiều doanh nghiệp xăng dầu trong nước ghi nhận sản lượng tiêu thụ và kết quả kinh doanh quý 4/2021 khả quan. Tuy giảm công suất do ảnh hưởng dịch bệnh, song trong quý 4 các nền kinh tế mở cửa trở lại, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã hoạt động ngang bằng công suất trước khi các đợt dịch xảy ra. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong quý 4 tăng. Tính chung cả năm, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh nhà máy lọc dầu Dung Quất), đạt và vượt kế hoạch sản lượng đề ra là 6.497.587 tấn. Lũy kế cả năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 100.694 tỉ đồng, tăng 74% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2021 đạt 6.026 tỉ đồng, cao nhất kể từ sau cổ phần hóa (2018) và cải thiện nhiều so với mức lỗ 2.812 tỉ đồng của năm 2020. Tương tự, PV Oil cũng ước doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 55.000 tỉ đồng, thực hiện 99% kế hoạch năm và tăng 9% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 884 tỉ đồng, vượt 121% kế hoạch năm và cũng ghi nhận mức kỷ lục.