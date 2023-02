Giá xăng dầu hôm nay 7.2.2023: Tăng hơn 1 USD sau 1 đêm

Lúc 7 giờ sáng 7.2 (theo giờ Việt Nam), các hợp đồng giá dầu thô thế giới đồng loạt tăng nhẹ. Dầu Brent chuẩn toàn cầu tiến 0,5% lên 81,4 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ cũng tiến lên ngưỡng 74,46 USD/thùng.



Kết thúc phiên khuya 6.2, giá dầu Brent giao tháng 4 tăng 1,05 USD, tương đương 1,3%, lên 80,99 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 72 cent, tương đương 1%, lên mức 74,11 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới tăng nhẹ Đ.N.T

Sự quay đầu leo dốc của giá dầu so với đà lao dốc tuần trước được hỗ trợ bởi triển vọng phục hồi nhu cầu từ Trung Quốc tăng. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho rằng, một nửa tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2023 đến từ Trung Quốc. Giá dầu hôm nay được dự báo giữ đà tăng do những lo ngại về nguồn cung tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường. Trận động đất lớn xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến các hoạt động tại kho cảng dầu của quốc gia này ở Ceyhan tạm dừng hoạt động. Một đại lý vận chuyển của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, kho cảng BTC, nơi xuất khẩu dầu thô Azeri sang thị trường quốc tế, đóng cửa từ ngày 6 - 8.2 do ảnh hưởng bởi động đất.

Tuy nhiên, đà tăng có thể bị kìm hãm bởi thông tin từ một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters cho thấy, các kho dự trữ dầu thô của Mỹ có khả năng tăng khoảng 2,2 triệu thùng vào tuần trước.

Bộ Công thương đề nghị các địa phương siết kinh doanh xăng dầu

Trong nước, sáng 7.2, thông tin từ một số thương nhân phân phối xăng dầu phía nam, chiết khấu xăng dầu đang "rất tốt". Cụ thể, dầu diesel lấy hàng tại các kho khu vực miền Bắc và miền Trung có mức chiết khấu từ 950 - 1.300 đồng/lít, xăng 650 đồng/lít; kho Petrolimex Nhà Bè chiết khấu cho xăng dầu 1.300 đồng/lít.

Ngày 7.2, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex công bố như sau: xăng RON 95-V 24.000 đồng/lít, xăng RON 95-III 23.140 đồng/lít, xăng E5 RON92 22.320 đồng/lít, dầu diesel từ 22.520 - 24.280 đồng/lít, dầu hỏa 22.570 đồng/lít, dầu mazut 15.890 đồng/kg. Cũng theo bảng giá này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex tại các thị trường thuộc vùng 2 (48 tỉnh thành) cao hơn giá vùng 1 khoảng 500 đồng mỗi lít. và dầu 1.300 đồng/lít. Ngày 6.2, chiết khấu dầu diesel tại TP.HCM có lúc vọt lên 2.100 - 2.300 đồng/lít.