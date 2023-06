Giá xăng dầu hôm nay 7.6.2023: Dầu thô tiếp đà giảm

Ngày 7.6, giá xăng dầu giảm nhẹ. Dầu Brent giao sau giảm 42 cent, tương đương 0,6%, xuống mức 76,29 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 41 cent, tương đương 0,6%, xuống mức 71,74 USD/thùng.

Theo Reuters, hỗ trợ giá dầu xuống dốc là thông tin dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ trong tuần trước tăng. Viện Dầu khí Mỹ (API) thông tin, tồn kho xăng tăng 2,417 triệu thùng sau khi tăng 1,891 triệu thùng trong tuần trước đó; tồn kho sản phẩm chưng cất cũng tăng 4,5 triệu thùng. Tuy nhiên, tồn kho dầu của Mỹ lại giảm 1,71 triệu thùng, trái ngược với dự báo tăng 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters trước đó.

Giá dầu thô trượt nhẹ REUTERS

Việc Ả Rập Xê Út, thành viên lớn nhất của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm nguồn cung 1 triệu thùng/ngày với kỳ vọng đẩy giá dầu lên. Không những vậy, Ả Rập Xê Út cũng bất ngờ tăng giá bán dầu thô Arab Light cho khách hàng từ châu Á. Thế nhưng, theo các nhà phân tích của City, việc cắt giảm sản lượng này "khó có thể đẩy giá dầu đạt được mức tăng giá bền vững" trong khoảng 80 - 90 USD/thùng do nhu cầu yếu. Nguồn cung ngoài OPEC mạnh hơn. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc chậm hơn so kỳ vọng, suy thoái tiềm ẩn ở Mỹ và châu Âu cũng rất lớn. Trên Reuters, ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Công ty dữ liệu và phân tích Oanda nhận xét: “Giá dầu thô giảm do những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu tiếp tục cho thấy triển vọng nhu cầu dầu thô yếu hơn nhiều”.

Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm nhập khẩu cập nhật đến ngày 6.6 tăng so với giá chốt trước kỳ điều hành vừa rồi (1.6), mức tăng khoảng 2 - 3 USD/thùng.

Sáng 7.6, một số thương nhân phân phối xăng dầu phía nam thông báo chiết khấu bán lẻ tăng nhẹ, lên 800 - 1.000 đồng/lít, lấy hàng tại kho, chưa bao gồm cước vận chuyển. Các kho phía bắc có mức chiết khấu 700 đồng/lít, chưa bao gồm phí vận chuyển. Như vậy, so với ngày hôm qua (6.6), chiết khấu bán lẻ hôm nay nhích khoảng 100 đồng/lít.

Ngày 7.6, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 20.878 đồng/lít, xăng RON95 20.015 đồng/lít, dầu diesel 17.943 đồng/lít, dầu hỏa 17.771 đồng/lít và dầu mazut 14.883 đồng/kg.