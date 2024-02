Giá xăng dầu hôm nay 8.2.2024: Xăng trong nước giảm mạnh sát Tết

Ngày 8.2, giá xăng dầu giữ đà tăng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 78 cent, tương đương 0,99%, lên 79,37 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 55 cent, tương đương 0,75%, lên 73,86 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu thế giới có 3 phiên tăng liên tiếp, tuy nhiên, mức tăng tại mỗi phiên tương đối thấp. Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho xăng của Mỹ đã giảm 3,15 triệu thùng trong tuần trước, ngược so với ước tính tăng 140.000 thùng của các nhà phân tích. Tương tự, tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 3,2 triệu thùng, cao gấp hơn 3 lần so với ước tính của các nhà phân tích là giảm 1 triệu thùng. Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô tăng mạnh gần gấp 3 lần so với dự báo.

Xăng dầu trong nước có đợt giảm giá ngay ngày cận Tết Nguyên đán (ảnh chụp sáng 29 Tết tại cây xăng khu vực tỉnh Đồng Nai) ĐÀO NGỌC THẠCH

Dự báo về giá dầu, Reuters cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi những diễn biến ở Trung Đông và dầu Brent đang hướng đến mốc 80 USD/thùng.

Trong nước, chiều nay thứ năm (29 Tết, ngày 8.2), liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ có đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cuối cùng trong năm Âm lịch. Các dự liệu cho thấy, giá xăng sẽ giảm mạnh, mức giảm từ 800 - 900 đồng/lít, giá dầu diesel có mức giảm thấp hơn, khoảng 300 đồng/lít. Mức giảm này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

Trong khi đó, Viện Dầu khí Việt Nam có dự báo mức giảm thấp hơn. Giá các mặt hàng xăng giảm từ 529 - 670 đồng và giá dầu giảm khoảng 184 - 430 đồng/lít/kg. Mức này cũng chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã có 5 đợt điều chỉnh, trong đó 4 đợt tăng và 1 đợt giảm. Nếu đúng như dự báo, xăng dầu trong nước sẽ có đợt giảm giá thứ 2 trong năm 2024.