Giá xăng dầu hôm nay 9.3.2026: Tăng dựng đứng, gần mốc 110 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
09/03/2026 08:37 GMT+7

Giá dầu thế giới sáng nay tăng dựng đứng, chính thức vượt mốc 100 USD/thùng như nhiều dự đoán trước đó. Trong khi giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh tăng vào cuối tuần qua và dự kiến có thể tăng tiếp trong tuần này.

Sáng 9.3, giá xăng dầu tăng mạnh, cả 2 loại dầu chuẩn tăng từ 19 - 20%. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI tăng hơn 18,5 USD lên 109,5 USD/thùng; dầu Brent tăng 16,7 USD lên 109,4 USD/thùng. 

Diễn biến phức tạp, leo thang của tình hình chiến sự giữa Mỹ, Israel với Iran, mở rộng xung đột ra các nước Trung Đông, đẩy giá dầu thô tăng mạnh gây lo ngại cho kinh tế toàn cầu. Các phân tích cho thấy, thế giới có thể phải đối mặt với giá nhiên liệu ở mức cao trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng tới, ngay cả khi xung đột sớm chấm dứt. 

Nguyên nhân là chuỗi cung ứng năng lượng đang chịu nhiều tác động, từ cơ sở hạ tầng bị hư hại, hoạt động vận chuyển gián đoạn cho tới rủi ro gia tăng đối với các tuyến vận tải biển. Một báo cáo nghiên cứu cuối tuần trước của các nhà phân tích của JPMorgan chỉ ra, thị trường năng lượng đang chuyển từ giai đoạn chỉ phản ánh rủi ro địa chính trị sang đối mặt với những gián đoạn thực tế trong hoạt động cung ứng. 

Giá xăng dầu hôm nay 9.3.2026: Tăng dựng đứng, gần mốc 110 USD/thùng- Ảnh 1.

Giá xăng RON95 đang ở mức 27.000 - 28.000 đồng/lít

ẢNH: Đ.N.T

Một số nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động và việc xuất khẩu bị hạn chế, làm ảnh hưởng đến quá trình chế biến dầu thô cũng như dòng chảy nguồn cung trong khu vực. Việc tuyến vận tải qua eo biển gần như bị đóng băng khiến các quốc gia sản xuất dầu lớn như Ả Rập Xê Út, UAE, Iraq và Kuwait phải tạm dừng xuất khẩu tới 140 triệu thùng dầu, tương đương khoảng 1,4 ngày nhu cầu dầu toàn cầu.

Đề xuất mới về giá xăng dầu: Doanh nghiệp tự công bố giá bán lẻ

Trong nước, trước diễn biến giá dầu thô thế giới, xăng dầu thành phẩm tăng rất mạnh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36 về một số giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông. Trong đó, cho phép điều chỉnh giá xăng dầu trong nước khi giá thế giới tăng hơn 7%. Chiều 7.3 vừa qua liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành cho tăng từ 3.800 - 8.500 đồng/lít xăng dầu. Trước diễn biến mới của thị trường thế giới, dự báo, giá xăng dầu trong nước có thể tăng tiếp và tăng mạnh trong tuần này.

Sau điều chỉnh, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường vùng 1 và vùng 2 của Petrolimex như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 9.3.2026: Tăng dựng đứng, gần mốc 110 USD/thùng- Ảnh 2.

Bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex từ ngày 7.3

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH


