Giá xăng dầu hôm nay 9.7.2024: Thế giới giữ đà hạ nhiệt

Ngày 9.7, giá xăng dầu giảm nhẹ 1%, giá dầu Brent giảm 79 cent, tương đương 0,9%, xuống 85,75 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI giảm 83 cent, tương đương 1%, xuống 82,33 USD/thùng.

Theo Reuters, cơn bão Beryl đã tràn qua bang Texas - nơi sản xuất nhiều dầu và khí đốt tự nhiên nhất của Mỹ - khiến các cảng dầu buộc phải đóng cửa; hàng trăm chuyến bay bị hủy và hơn 2,7 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp bị mất điện. Tuy vậy, giá dầu tại Mỹ dường như không bị ảnh hưởng bởi điều này, vẫn giữ đà giảm.

Giá xăng dầu thế giới giảm do kỳ vọng về thỏa thuận ngừng bằng tại Gaza TN

Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông, các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 9 tháng qua ở dải Gaza vẫn đang diễn ra. Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu hạ nhiệt đáng kể do sự lạc quan về lệnh ngừng bắn ở Gaza khi các cuộc đàm phán có vẻ như đang có tín hiệu tốt.

Về nhu cầu, tại châu Á, lượng dầu thô nhập khẩu giảm nhẹ trong nửa đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do lượng dầu nhập khẩu vào Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - đã và đang giảm. Trong khi tại thị trường tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới là Ấn Độ vừa có báo cáo cho thấy, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu nhiên liệu tăng, trong khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) tiếp tục gia hạn các đợt cắt giảm sản lượng. Điều này khiến các nhà phân tích dự báo nguồn cung trong quý 3 có thể thiếu hụt do nhu cầu tăng nhẹ. Và đây cũng là lý do kìm hãm đà giảm của giá dầu hôm nay.

Trong nước, cập nhật dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore đến sáng nay (9.7) cho thấy, giá xăng dầu nhập khẩu so với giá bán trong nước biến động trái chiều theo hướng giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm nhẹ. Dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành trong nước tuần này (11.7) có thể xăng tiếp tục tăng nhẹ, dầu diesel giảm.